Hanna-Kaisa Lepik: väike ülevaade eesootavatest võimalikest iseseisvusreferendumitest

Nagu oligi oodata, tuli Šoti Rahvuspartei liider Nicola Sturgeon välja teadeandega, et soovib Šotimaa iseseisvusküsimuse jällegi rahvahääletusele panna. Tõsi, olnuks Brexiti tulemus 2014. aastal teada, olnuks iseseisvuslastel tõesti rohkem väljavaateid võita, kuid referendumi rutakas kordamine paistab kohati kui võimetus leppida kaotusega. Sturgeon seisab silmitsi ülesandega ümber veenda hinnanguliselt 28 protsenti Šoti hääletajatest, kes soovisid jääda Suurbritannia koosseisu, kuid ütlesid «ei» Brexitile. Määravaks saab kumb soov on tugevam, kas kuuluda Euroopa Liitu või Ühendkuningriiki, millega on side kindlasti sügavam, aga ka omajagu keerulisem.

Isegi kui Šotimaa kunagi tõesti iseseisvub, ei saa temast automaatselt Euroopa Liidu liige ning nagu iga kandidaatriik, peab ka tema läbirääkimiskõnelusi alustama. Samas stsenaarium, kus Šotimaa lahkub Ühendkuningriigi koosseisust just Brexiti tõttu ning teda teatud põhjustel Euroopa Liidu liikmeks ei võetaks, oleks enam kui kummaline.

Lisaks Šotimaale on riikide eraldumise küsimus õhus ka mujal maailmas.

Kirglikud katalaanid

Euroopa ühed tuntuimad iseseisvuse poole püüdlejad šotlaste kõrval on katalaanid. Katalaanide iseseisvusliikumine on nende kultuurile omaselt olnud kirglik ja valjuhäälne, kuid sarnase kirega võitleb selle vastu ka Madrid. Kataloonia praegune omavalitsusjuht Carles Puigdemont on lubanud, et referendum viiakse läbi veel selle aasta jooksul ning selle tulemus saab olema õiguslikult siduv. Jõukas Vahemere-äärne piirkond, mis on tõmmatud Hispaaniat vallanud majanduskriisi, on aastaid kurtnud, et nad on sunnitud pumpama asjatult raha Hispaania riigikassasse, kust aga tagasi Katalooniasse jõuab vaid osa sellest summast.

2014. aastal korraldati Kataloonias nn proovireferendum, kus 80,8 protsenti hääletajaist toetas iseseisvust. Siiski oli see pigem provokatiivne samm, sest Hispaania konstitutsioonikohus oli hääletuse keelustanud. Sellest tulenevalt osaleski hääletusel alla poole Kataloonia elanikest ning kuigi iseseisvustung on kahtlemata suur, ei ole mingit garantiid, et ametlik hääletus tooks võidu iseseisvuslastele. Kuigi see referendum oli algusest peale mittesiduv, mõisteti Kataloonia endine president Artur Mas nüüd selle korraldamises süüdi. Hispaania valitsus teeb oma käitumisega endale arvatavasti karuteene, sest jõuline vastuseis sütitab katalaanide hulgas veel suuremat võitlusiha riigi keskvõimu vastu.

Iseenesest oli Briti valitsuse otsus lubada Šotimaal 2014. aastal iseseisvusreferendum korraldada vägagi väärikas samm. Hispaania peaminister Mariano Rajoy ei kavatse kunagi seda sammu astuda, sest tema sõnul puudub põhiseaduses selle jaoks igasugune alus. Teisalt, peaks Kataloonia kunagi siiski otsustama Hispaaniast lahku lüüa, ei saa teda vägisi kinni hoida.

Niisiis oleks Madridil võib-olla otstarbekam igaks juhuks sellele teemale vastuvõtlikum olla ning sündmustest tulenevalt endale läbirääkimistel soodsamad tingimused luua. Küsimuse all oleks kindlasti ka ühine riigivõlg. Keskvalitsuse huvides peaks olema selle võla proportsionaalne jaotamine Kataloonia ja ülejäänud Hispaania vahel, kuid kui iseseisvuslased lihtsalt kriminaalideks kuulutatakse, ei pruugi Madrid Barcelonalt midagi saada.

Fääri kalurid