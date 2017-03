Postimees 1938. aastal: Ühendriikide üleskutse rahule ja koostööle maailmas

Ameerika vajab, jätkas Hull, tugevat relvastust ja positiivset välispoliitikat. Sel puhul ei ole riigipresident Kaug-Ida konfliktiks maksmapannud erapooletuse seadust. Ühendriigid ei kavatse mängida politseiniku osa maailmas, siis samuti nad ei loobu pingutusest rahvaste õiguse ja tuntud põhimõtete uuesti jalule seadmiseks.

Hull ütles, et Ameerika valitsus jätkab kogu maailma suhtes mittevahelesegamise poliitikat ilma paha tahteta ühegi rahva suhtes ja tõsise sooviga olla sõprusvahekorras kõikidega. Sama ajal püüab ta anda vastavat kaitset Ameerika kodanikkudele ja huvidele kõikjal.

Viimastel kuudel püüdsime meie avaldada moraalset mõju ja töötada kõikide rahuarmastavate rahvastega nende põhimõtete toetamiseks, mis on vajalikud kestva rahu süvendamiseks. Meie oleme igal võimalikul juhul kinnitanud vajadust säilitada ja praktiseerida ratsionaalseid põhimõtteid tsiviliseeritud rahvaste vahekordades ja meie oleme ka selles mõttes pöördunud tungivate üleskutsetega teiste rahvaste poole. /…/ «Isolatsioon ei ole julgeoleku vahend: see on julgeoleku puudumise viljarikas allikas.» 18.03.1938