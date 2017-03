Henrik Roonemaa: Eesti ohtlik signaal maailmale

Aga tegelikult, miks oleks äsja peaministriks saanud suure ja natuke lõhenenud partei juht pidanud alustama poole partei ära lõikamisest ehk iseenda mõju ja võimu poole väiksemaks tegemisest? Võidetud territooriumi ei anta käest ära, ainus variant on edasi minna ja siis ajapikku vaadata, kas ja mida saaks sellega teha.

Ja edasi nad lähevadki, kaks erakonda ühe erakonna nime all. Nagu oleksid kaks inimest roninud ühe paari dressipükste sisse ja üritaksid nüüd koos kuhugipoole edasi liikuda. Meil on praegu kaks Keskerakonda. Üks on millegi poolt, teine vastu. Üks on must, teine valge. Üks on Päike, teine Kuu. Aga nad saavad suurepäraselt aru, et ainult koos on nad tugevad.

Tulemuseks on veider olukord, kus me paljudes asjades ei tea, milline on Keskerakonna seisukoht. Sõltub, kelle käest küsida, ja sõltub, kes ja mis keeles küsib.

Näiteks e-valimised. Milline on Keskerakonna seisukoht? Jüri Ratase? Kadri Simsoni? Me teame, et Jaanus Karilaid on e-valimiste vastu. Aga miks ta e-valimiste vastu on? Kas ta ise teab seda? Kardetavasti mitte. Keskerakond (vähemalt mingi osa) arvab, et e-valimised tuleks ära kaotada, sest, noh, partei on kogu aeg nii arvanud ja seda mitte arvata oleks uus ja koguni veider positsioon. Aga samas, Ratase poolt ja vastu võttis Karilaid alles hiljuti seisukohti märkimisväärse kiiruse ja sujuvusega, nii et see, et ta on e-valimiste vastu, ei tähenda ju tegelikult, et ta on e-valimiste vastu.

Ja milleks üldse olla e-valimiste vastu? Kindlasti on olemas üks hea konkreetne põhjus, miks neid mitte ära kaotada: nad töötavad ja toimivad. E-hääletanute hulk on kenasti valimistest valimistesse kasvanud ja inimestele tundub see meeldivat. Asja pikalt uurinud teadlased ütlevad ka, et e-valimised ei anna ühtedele erakondadele eeliseid teiste ees.

Teadmata on ka, mida arvavad sellest kõigest Anders Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski. Viimane ruttas Facebookis hääletamisaja lühendamise plaani kaitstes kinnitama, et e-valimised on kasulikud, vajalikud ja toredad, kuid hääletamise aega tuleb kindlasti lühendada. IRL on aga olnud ju suure osa meie kuulsusrikka e-riigi idee arhitekt. Ja ometi nad lähevad selle plaaniga kaasa.

Ma arvan, et nad arvavad, et see Keskerakonna kapriis on mostly harmless (ingl k valdavalt ohutu), kui parafraseerida IT-inimeste üht lemmikteost «Pöidlaküüdi teejuht galaktikasse». Seal andsid arenenud tulnukad Wikipedia-sarnases entsüklopeedias täpselt sellise kirjelduse planeet Maa kohta. Hea küll, mõtlevad Ossinovski ja Tsahkna, lühendame e-valimiste perioodi mõne päeva võrra, kui Keskerakond seda nii kangesti tahab ja kui Ratasel on vaja näidata oma partei teisele poolele, et ta nende ideede eest ka seisab. Mis seal vahet on, hundid söönud, lambad terved. Mostly harmless!

Hääletamise lühendamine iseenesest ongi suures plaanis ohutu. Signaal maailmale, et e-riigi pioneer Eesti piirab e-hääletamist, on tarbetu ja kahjulik. Käia ringi ja rääkida, et e-valimised tuleks Eestis ära kaotada, on lihtsalt teater.

Ma olen kindel, et pool Keskerakonna fraktsiooni ei arvagi nii, rääkimata siis riigikogu või isegi järgmise riigikogu enamusest. Sest platvorm «piirame kodanike osalemist toimivas demokraatlikus protsessis, sest meie erakonnale on see kahjulik» on küll kas meditsiiniline või lausa riigikaitseline juhtum.