Õpetajate Lehes sel reedel: Arvo Pärt avas Merivälja koolile tee kosmosesse, kuhu kadusid templirüütlid Eestist

Kas inglise keel tõrjub eesti keele kõrvale

Tallinna Kuristiku gümnaasiumis õpetatakse geograafiat, ajalugu, ühiskonna- ja meediaõpetust inglise keeles. Lisaks õpitakse õppeaineid üksteisega lõimitult ehk õpetajate tihedas koostöös. Kooli direktor Raino Liblik märgib, et õpilastele inglise keeles õppida meeldib. Ingliskeelne õpe hoiab ka tunniressurssi kokku – kui ajalugu, geograafiat ja ühiskonnaõpetust õpitakse inglise keeles, siis oleks justkui kolm tundi nädalas inglise keelt rohkem. Tegelikult pole õpilase nädal mitte tundigi pikenenud. Mingit ohtu eesti keelele Liblik ei näe, sest põhiline osa õppest käib Kuristiku gümnaasiumis eesti keeles.

Kes märkab ja toetab õpetajat?

Miks kipub noor õpetaja olema väljasurev liik? «Kas tõesti tahame jääda ilma kõigist neist suurepärastest õpetajatest, kes ei saanud sünniga kaasa võimet pühkida stressi õlalt maha nagu tolmu?» küsib TÜ haridusteaduste instituudi nooremteadur psühholoog Liina Adov. «Muret tuntakse õpetaja keskmise vanuse ning noorte vähese huvi pärast õpetajaameti vastu. Õpetaja palga ja ameti maine, pinge ja töökoormuse pärast.»

Isemajandav inimene ei kasva iseenesest

«Õpilaste soov ja võimekus iseseisvalt majandada on erinev, kuid olen veendunud, et mida rohkem anda noorele vabadust (aga ka vastutust!) oma eelarvet ise planeerida ja sellega majandada, seda suurem on edaspidi võimalus, et ta kasvab finantsiliselt kirjaoskajaks. Kontrollitud keskkonnas noorele suurema vastutuse andmine on igal juhul igati tervitatav,» kirjutab «Noored kooli» õpetaja Jüri Käosaar.

Heraklese enda soovil

Eesti keele seletavast sõnaraamatust võime lugeda, et sõna «ralli» tähendab autode või mootorrataste mitmepäevasõitu ette määratud keskmise kiiruse ja maastikuliste lisatingimustega. «Kahju, et nüüdseks assotsieerub see sõna samahästi ka arulageda tarbimise, mõttetute ostude ja poodides rüselevate inimhulkadega; haiglasel kombel, laenates sõna «ralli», on püütud sellele kõigele sportlikkuse mekki manu anda,» arvab Priit Põhjala.

Pärt avas Merivälja koolile tee kosmosesse

Õppeaasta algul võtsid Hollandi Rotterdami Zuider-gümnaasiumi esindajad ühendust Merivälja kooliga ja teatasid: «Olete Pärdi kodumaalt, tahame teiega koostööd teha!» Hollandlased ei kutsunud eestlasi siiski musitseerima, vaid hoopis ühiselt kosmosemissiooniks valmistuma. Õpetajate Leht uuris, kuidas rahvusvaheline projektõpe edeneb.

Viieteist sammuga saab probleemist oskus

Ben Furmani lahenduskeskse oskuste õppe metoodikat tutvustavad Tartu Masingu kooli töötajad Sandra Liiv ja Siim Värv.

Õpipoisiõpe arendab meeskonnavaimu

Rakvere ametikooli avalike suhete juht Keio Soomelt kirjutab, et Rakvere ametikoolis õpib töökohapõhises õppes kümme õpperühma 130 õpilasega. See on märkimisväärne abi Lääne-Virumaa ja Järvamaa ettevõtjatele. Soomelt toob välja, et õpipoisiõpe edendab meeskonnavaimu. Pärast õpipoisiõpet jälgivad töötajad üsna intensiivselt üksteise tegevust, jagades soovitusi ja tähelepanekuid.

Rektorikandidaadid piike ei murdnud

30. märtsil valib Tartu ülikooli valimiskogu järgmiseks viieks aastaks rektori. Mida lubavad kandidaadid, senine rektor professor Volli Kalm ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan ja eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop, ning mida ootavad neilt TÜ üksuste esindajad?

Portugali lasteaedades torkasid silma head tugisüsteemid

Eesti alusharidusjuhtide ja Tartu ülikooli esindajatest koosnev kaheksaliikmeline meeskond käis veebruari lõpus Portugalis kogemusi kogumas ja jagamas. Osa saadi ka sealsest traditsioonilisest karnevalinädalast.

Emakeelepäev – see on ennekõike õpetajate päev. Kummardus kultuuriõpetajale

TLÜ vilistlane Andre Tamm meenutab legendaarset õpetajat ja õppejõudu, pedagoogikateadlast Leo Villandit (1928–2010).

Jan Uuspõld Theatrumi «Talvevalgusest», teatrist, õpetajatest ja iseendast

Jan Uuspõldu on teatripublik viimastel aastatel näinud peamiselt monokomöödiates. Praegu käivad proovid Theatrumi märtsi lõpus esietenduva uuslavastusega «Talvevalgus», kus tal on kirikuõpetaja Tomas Ericssoni roll. Näitleja tunnistab, et üle pika aja on tore ka trupiga koos töötada.

Templirüütlid: kuhu nad siit kadusid?

Karl Kello küsib, et kui templirüütlid võimalik et juba Saaremaale välja jõudsid, siis kuhu nad siit kadusid? Miks ja millal?