Lugejate kirjad: Ilvese postmark ning ununenud pulmakombed

Kuhu jäi Ilvese postmark?

Olen aastaid kogunud postmarke. Minu kogus on peaaegu kõik Eesti postmargid. Eesti presidentide seerias, mis on väga ilusa kujundusega, ilmus esmalt Lennart Meri postmark, seejärel Arnold Rüütli postmark. Miks ei järgnenud nendele Toomas Hendrik Ilvese postmark? Paljud filatelistid olid kindlad, et Toomas Hendrik Ilvese kuuekümnendaks sünnipäevaks mark ilmub. Nüüd on kuulda, et sellel seerial jätku ei tulegi. Ilmub hoopis Kersti Kaljulaidi postmark uues seerias. Väga kahju, et see postmargiseeria polnud kestlik.

Madis Malkov

filatelist, Tartumaa

Ununenud pulmakombed

Hiljuti viibisin pulmapeol. Pulmad nagu pulmad ikka – kaks toredat noort inimest olid teineteist leidnud ja saanud õnnelikuks. Egas midagi – õnne noorpaarile! Söödi, joodi, pulmavanem pingutas nii, et tunni ajaga oli hea tuju saja kraadi juures. Tantsukihk valdas kõiki ning juba raadiost ja telerist tuttava tümpsu saatel läks vaarumine, taarumine, hüplemine (mis pidi tants olema) lahti. Selles pulmas juhtus aga olema ka neid, kel aastaid rohkem kui kakskümmend. Eks tahtnud siis vanuritest ohmud vanu pulmakombeid elustada ning eestlaste viisil traditsioonilist «Pruudipärga» laulda ja perekonnavalssi keerutada. Pillimängijad, kelle poole vastavasisulise palvega pöörduti, ajasid silmad suureks – perekonnavalss, mis elukas see veel on... Arvan, et kommentaarid on liigsed.

Henn Lahesaare