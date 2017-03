Kristi Malmberg: Karilaid e-riiki lammutamas

«Kui saaksime, siis meie e-valimised kaotaksime,» ütles Karilaid teisipäeval Postimehe stuudios, «aga see on kompromiss.» Kompromissi all pidas Karilaid silmas koalitsioonierakondade esitatud eelnõu, mille kohaselt lüheneks elektroonilise hääletamise aeg seniselt seitsmelt päevalt kolmele.

Ma ei suuda aru saada, mis selle mõte võiks olla. Karilaid räägib, et valimised peavad olema ühetaolised ja e-valimised pole piisavalt turvalised. Keskerakond on e-valimiste kaotamise trummi tagunud muidugi juba ammu, kuid vahepeal tundus, et ka seal parteis on mõistlikud inimesed hakanud juhtimist üle võtma. Pidada e-valimisi saatanaks olukorras, kus aina enam Eesti kodanikke on valimistepäeval maailma eri otsas – seda loogikat on tõesti raske taibata. Traditsioonilised valimised on ammu ajale jalgu jäänud ning nende ainuvõim vähendaks päris kindlasti valimisaktiivsust.

E-valimiste ebaturvalisus võis tunduda tõsine teema umbes kümme aastat tagasi, aga mitte enam. Kui e-valimised on ebaturvalised, siis mis järgmiseks, e-maksuamet? Ka seal on võimalik identiteeti varastada. Kui hakata selle mõtte rada pidi minema, jõuame lõpuks sinnamaani, et ainus turvaline olukord on inimese füüsiline kohaleilmumine ametiasutusse koos passiga. Seal oleme juba olnud, nii umbes paar aastakümmet tagasi.

Me oleme oma e-riigi üle väga uhked olnud. Eesti e-riik on just midagi sellist, mis annab meile tunde, et saame hoolimata oma väiksusest olla vaimult suured. Me muigame isekeskis nende riikide üle, kus suhtlemine ikka veel faksi teel käib ja raha ülekandmiseks peab päriselt panka kohale minema. Eesti kiire tehnoloogiline areng on olnud meie rahvusliku enesehinnangu üks tähtsamaid turgutajaid, meie enda suur samm idablokist Põhjamaade poole.

Seda hämmastavam on, et üks suur Eesti erakond hoiab ikka üleval teemat e-valimiste ära kaotamisest. Ja tema koalitsioonikaaslased IRL ja sotsid lähevad sellega kaasa. Mõned säärased uudised välisajakirjanduses ja mainekahju on korralik.

Mäletate, kunagi olime tiiger, kes hüppas kaugele. Välismeedia kirjutas sellest, kuidas teised riigid võtsid Eestist üle mobiiliparkimise, erakordselt heast wifiga kaetusest, tulu elektroonilisest deklareerimisest. Ka e-valimistest kui maailmas ainulaadsest, innovatiivsest nähtusest. E-valimiste ära kaotamine saadaks maailmale sõnumi ühest hoopis teistsugusest riigist, mis sobib hästi ritta mitme teise endise liiduvabariigiga. Kõva turgutuse saaks see kuvand, mille lõplikku ära kadumist me juba rohkem kui 25 aastat ootame.