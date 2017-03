Jaak Uibu: kui Päts soovitas Eesti maha jätta ehk Ligi sajandi vanused rändeprobleemid on taas aktuaalsed

Oma raamatus «Kultuurisillad ja revolutsioonituuled» Seppo Zetterberg, käsitledes Helsingi eesti kogukonda 20. sajandi alguses, peatub ka väljarändel Eestist Ameerikasse. See oli 1905.-1906. aasta karistussalkade tegevuse – kohtuta mahalaskmiste ja peksmiste mõjul Eestis kuum teema. Nagu ajalool on komme uues kuues korduda, siis ka ligi sada aastat hiljem on samad rändetrendid aktuaalsed. Võib ka öelda, et tänased väljarände probleemid on hästi läbi mängitud juba sada aastat tagasi. Ja mitte üksnes läbi mängitud, vaid ka üsna hästi tolleaegses meedias protokollitud ja nüüd siis ka Zetterbergil mõni aasta tagasi kokku võetud. Tuleb temale tänulik olla mahuka arhiivitöö eest. Inimesed kaovad, nende sõnad unustatakse, aga arhiivid ehk jäävad. Tartu Ülikooli audoktori Seppo Juhani Zetterbergi raamatule toetudes valmiski käesolev töö.

Helsingis tegutses möödunud aastasaja alguses ettevõtlik Saksa kodanik kapten Franz Keyl, reisibüroo omanik. Tema huvides oli toetada soomlaste väljarändamist ookeanilaevadel. Esimene grupp, üle 100 inimese, asus 1906. aasta mais teele Argentinasse. Lahkujate loosung oli saada 20 aastaga miljonäriks. Kohale jõudes ootasid soomlasi vaid telgid, kõik muu lubatu oli sealsel valitsusel tegemata. Paljud pöörasid pahameeles tagasiteele. Aga Keyl jätkas oma tegevust, korraldades Soomest lahkumist ja reklaamides üritust ja pareerides kriitikat.

Kuuldused väljarändest ulatusid ka Soomes elavate eestlaste kõrvu. Arutati asja ja arvati, et ümberasumist ei maksa soovitada, hoolimata sellest, et kodumaal oli võimatu elada. Muidugi oleks ettevõtlike ja julgete lahkumine Ameerikasse rõõmustanud valitsust ja mõisahärrasid, kui vastalised oleksid lahkunud ja leplikud ning kõigega rahul olevad jäänud kodumaale. Paljud Euroopasse põgenenud olid naasnud Eestisse või Soome. Nad olid mõistnud, et inimene ei ela ainult leivast, vaid vajab ka hingepidet. Paljud leidsid, et isegi Eesti metsades ja küünides paos olla on parem kui välismaal. Ilmus ka kirjutis, kus pealtnägija andis teada vahepeatusest Bremenist, et sealt saadeti vaesemad sõitjad kohe teele, aga jõukamaid hoiti kinni, et nad oma raha linnas kulutaksid.

Ent rändele kutsuvad kuulutused ja artiklid jätkusid. Kapten Keyl kinnitas, et Eestis tuntud inimene, «kogu rahva usaldusmees», oli tema palve peale nõus reisima Ameerikasse, et olukorraga tutvuda kohapeal. Reisil käidi kuue mehega. Artikli ajakirjanduses uusasundustest Ameerikas kirjutas üldise arvamuse järgi Konstantin Päts. Kirjutas Wisconsini osariiki rajatud Estonia-nimelise koloonia viljakast maast ja plaanidest. American Colonization Company lubas omal kulul ehitada koolimaja, kui koloniste koguneks suuremal hulgal. Kirjutas veel, et kes oma järeltulijatega ei taha jääda mõisaorjadeks, kes armastavad vabadust ja unistavad inimväärsest elust, võiksid julgelt lahkuda Eestist. Rahvuslik elu on võimalik ka Ameerikas.

Pätsi endine kolleeg tema enda asutatud Teataja päevilt Hans Pöögelmann vastas soovituskirjale kriitiliselt. Ta rõhutas, et tema kriitika eesmärk pole astuda Ameerikasse ümberasumise vastu. Ta tahab vaid valgustada ümberasumise teist poolt: see, kellel ei puudu julgus, jääb kodumaale ja aitab vabadusvõitluse viia lõpuni. Kes aga tahavad lahkuda, peaksid teadma raskustest võimalikult palju.