President Kersti Kaljulaid: olen alati pidanud tähtsaks, et sõna oleks täpne

Kui humanitaarteadlased tunnevad, et see (humanitaaria ja reaalteaduste tasakaal – toim.) on paigast ära, siis ilmselgelt see ongi probleem. See võib tõepoolest olla küsimus teaduse mahust. Aga see võib olla ka küsimus sellest, mille vastu ühiskond huvi tunneb.

Kui ühiskond tunneb millegi vastu huvi, siis ta võimendab seda teadmist. Sellestki võib tuleneda mulje, et midagi on tasakaalust väljas.

Mina ei tea, kus on tõde. Nagu me teame, siis fakt on fakt, aga tõdesid on alati mitu.

Ma olen alati pidanud kohutavalt tähtsaks seda, et sõna oleks täpne ja olnud kohutavalt kurb, kui ma näen kasvõi järgmise päeva ajalehe peegeldustest, et sõna pole olnud piisavalt täpne, et mõte on läinud hulkuma.