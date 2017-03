Mäggi: grupitunne paneb inimesed suvaliselt kellegi järgi joonduma

«Kui ausalt öelda, siis ma ei märka vahet viimase 25 aasta jooksul, mis olen töötanud ajakirjanduses või suhtekorralduses. Igal ajal on erinevad nüansid, mis tekitavad segadust. Marju Lepajõe tegelikult seda ka viitas, et kogu aeg on üks suur segadus, midagi lõplikult selgeks ei saagi, aga ometi on alati inimesi, kes arvavad, et nemad teavad, kuidas peab olema,» arvas suhtekorraldaja Janek Mäggi.

«Marju Lepajõe rõhutas pigem seda, et me ei ole tõeni veel jõudnud ehk on tõe-eelne aeg või siis tõde on sõnastatud, aga selle juurde ollakse kogu aeg teel, sellele lähenetakse. Selles suhtes olen Janekiga nõus, et tõejärgsus on ka minu jaoks kunstlik ja mulle tundub, et teine ettekandja oli samal seisukohal,» sõnas EELK peapiiskop Urmas Viilma.

«Olen tegelikult päris rahul selle valikuga, mille Postimees tegi ja millest nüüd teada saime. Arvamusliider ei ole keegi, kelle igapäevane töö või ülesanne oleks ilmtingimata kogu aeg arvata. See peaks tulema loomulikust inimese olekust ning kui talle järgnetakse ja teda kuulatakse, siis ta saavutab selle liidripositsiooni,» tõdes Viilma.

Peapiiskopi sõnul on inimestel tänapäeval ka raske orienteeruda, sest müra on väga palju. «Aga võib-olla on kõige lihtsam mõelda välja, iseenda jaoks välja valida sellised ankur-arvamusesindajad või meediakanalid ja siis usaldada neid. Täna on olukord, kus kõik meediakanalid aeg-ajalt komistavad mõne libauudise otsa, aga see siiski aitab orienteeruda.»

«Arvamusliider on inimene, kellel on oma arvamus ja kui selle taha tahavad teised koonduda. Meil on väga palju inimesi, kel arvamus puudub. Ja kui sa päriselt mõtled, mida sa siis mõtled, siis tal oma seisukoht puudub. Noh, näed, et seal ajakirjas kirjutatakse seda või seal oli see, selliseid inimesi, kel on oma arvamus on liiga vähe.»

«Me arutasime seda siin lauas ka Aivar Reinapiga ja jõudsime järeldusele, et meil on selline grupitunne. Sellele viitas Jüri Luik ka oma kõnes. Et joondume ja kui keegi järsku, et tegelikult on asjad teistmoodi, siis mõtleme jaa loomulikult ja siis jälle jookseme,» lisas Mäggi.