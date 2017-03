VIDEO Jüri Luik arvamusliidrite lõunal: meedia võib olla nagu tuumarelv

Austatud Postimehe arvamusliidrite lõunal osalejad, head sõbrad

Esiteks tahaksin tänada nii Postimeest kui eraldi arvamustoimetust selle töö eest, mida teete Eestis vaba mõtte kandjate ja arendajatena.

Ma pean tunnistama, et kuigi olen diplomeeritud ajakirjanikuna õppinud nii uudist kui kommentaari kirjutama, pean möönma, et viimaste aegade sündmuste puhul Euroopas on seda klassikalist uudist, mis üldjuhul põhineb faktidel, reaalselt toimunud sündmustel, raske ära tunda. Ühiskondlikus kommunikatsioonis kasutavad mõned poliitikud fakte ja tõdemusi, millest hiljem siis uudiseid tehakse, viisil, mis võiks kuuluda pigem mõne romaani lehekülgedele.

Liberaalsel demokraatial , mille juured ulatuvad Euroopa valgustusaega ja mis põhineb ratsionalismil ja mõistusel, tuleb praegu seista silmitsi uskumuste , müütide ja legendidega rohkem kui ei kunagi varem. President Trumpi pressiesindaja kasutab julgelt tõdemust, et Donald Trump usub, et miski on tõsi (viimati Trumpi väidetav pealtkuulamine president Obama poolt), ja ei tee katset seda tõestada.

Olukord on tõesti muret tekitav. Väga palju meie, Eesti välispoliitikute tööst põhines ja põhineb usul, et kunagi ei korrata vigu, mis viisid Teise maailmasõjani. Need vead on faktidega tõestatud ja neid parandati pärast Teist maailmasõda. NATO, see vahend riigikaitse denatsionaliseerimiseks ja samas efektiivse heidutuse ehitamiseks, on Eesti vaatevinklist olnud täielik edulugu. Ja laiemalt kogu demokraatiatel põhinev liberaalne maailmakord, sealhulgas eriti Euroopa Liit. See on ratsionaalne, kõige lihtsam ja kõige demokraatlikum viis kaitsta meie väärtusi.

Pole mõtet keerutada, lääne ühtsus , mis on vastu seisnud totalitarismile, religioossele fanatismile ja terrorismile, hakkab lagunema. Ja see lagunemine ei toimu mitte mingite institutsionaalsete vaidluste pärast, et kuidas toimib Euroopa Liidus QMV (qualified majority voting – kvalifitseeritud häälteenamus). Demokraatiad on nõrgenenud sisemiselt. Koomilisel kombel on esimesed tagasilöögid tulnud anglosaksi riikidest, kus ülipikk demokraatiakogemus võiks sellised kõrvalekalded pigem välistada.

Ja nii olemegi olukorras, kus valimistel võidavad poliitikud , kelle ideed pole ratsionaalsed. Faktidel põhinev analüüs näitab, et näiteks majandusabi vaesematele riikidele, NATO loomine, Euroopa Liidu laienemine, lõid turvalise keskkonna, kus demokraatiad, tänaseks kõige levinum valitsemisvorm, said areneda.

Niisiis, liberaalse demokraatia projekti alus on ratsionaalne, aga ometi pole me suutnud seda avalikkusele üksüheselt selgeks teha. Jutt pole kaugeltki ainult poliitikutest, nn tõejärgse ühiskonna loomist pole suutnud takistada kirjanikud, kohtunikud, ajakirjanikud ega arstid. Veidi sarnaneb olukord Weimari vabariigi kogemusega, kus eliit ei suutnud rahvale selgitada Versailles’i lepingu põhjuseid, ei suutnud jagu saada kommunistidest ega militarismist.

Lääs suutis suure osa neist riskidest likvideerida alles pärast suurt plahvatust Teise maailmasõja järgsel perioodil, pärast põhjalikku analüüsi, garanteerides laiapindse sotsiaalabi, kaitstes vähemusi, denatsionaliseerides kaitseküsimused.

Liberaalne demokraatia on valitsemisvormilt esindusdemokraatia. Olgem ausad, NATO ja EL on paljuski eliidi poolt pika aja jooksul kujundatud projektid.