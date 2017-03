Postimees 1932. aastal: ei Hindenburg ega Hitler

Berliinist, 14. märtsil. Saksa vabariigi presidendi valimised on annud väga erakordseid tagajärgi. Praegune vabariigi president Hindenburg on saanud valdava ülekaalu, kuid absoluutsest enamusest on siiski puudu jäänud, nimelt vähem kui pool protsenti. Sellega osutub tarvilikuks teise valimiskäigu pidamine 10.aprillil.