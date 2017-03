Arvamusliidrite lõunajutud: nähtamatutest piiridest ja klähvivatest koertest

Virisemisest rääkisid 2014. aastal Jüri Raidla ja Kadri Liik. Viimase ettekanne «Austagem «väikese inimese» väärikust» kõlas toona, aga on ka tagantjärele lugedes praegugi ääretult päevakajaline ja mõtlemapanev. Liik on empaatiline nõrgemate suhtes, proovib näha Eesti häid külgi, aga samas osutab ka teravatele vastuoludele eliidi ja «väikese inimese» vahel. «Eliidil ei pruugi enam olla hingesidet ühiskonnaga, mida nad teenivad. Kui elu muutub raskeks, siis selle asemel et ühiskond raskustest välja juhtida, võivad nad võtta oma raha ja kolida mujale. Pole ime, et ühiskond neid selle tõttu enam ei usalda,» rääkis Liik.

Broilerite ja poliittehnoloogide ajastul, mil pelgalt poliitilise korrektsuse murdmist võetakse väärtusena omaette, meenub ka Liigi soov inimlikustada riigijuhte. «Kas teie näiteks tahaksite ennast valitsema inimest, kes ei ole mitte kunagi sõitnud trammis jänest, varastanud naabri aiast õuna või vales kohas üle tee läinud? Mina ei tahaks. Mina kardan selliseid, nad mõjuvad ohtlike fanaatikutena, kellest võib oodata kõige halvemat.»

Sama elegantselt tõmbab ta piiri, millest poliitik ei tohiks üle minna. «Me kõik eksime ja teeme valearvestusi. See on inimlik. Aga mulle on ebameeldiv, kui eksimuse, ka pisikese taga on selgelt nähtav ebaeetiline või omakasupüüdlik motiiv.»

Üle-eelmisel aastal tõsteti Postimehe arvamusliidrite ette soorollid Richard Villemsi ja Kristiina Ehini esituses. Tegelikult on naiste ja meeste rolle ja positsiooni ning nende muutumist teiste teemade kõrvalteemadena puudutatud ka varasemates lõunaettekannetes. Otsa tegi lahti juba 2005. aastal Dagmar Kutsar, kes näitas, et traditsioonilise perekonna soorollid on tegelikult ebademokraatlikud ning võimusuhted perekonnas ühele poole kaldu.

Soorollide stereotüüpidel peatus 2009. aastal ka Doris Kareva, kes rääkis, et «stereotüüp näeb ette emotsionaalselt käituvat naist ja ratsionaalselt tegutsevat meest. Naine käitub, mees tegutseb. Tegelikkus on siiski teine. Enamasti ei tea inimene isegi ette, kuidas ta senikogematus kriisiolukorras käitub…»

2014. aasta ettekandeid meenutades on paslik kasutada Raul Rebase sõnu: «Richard Villemsi ettekanne Postimehe arvamusliidrite lõunal oli akadeemiline, aga väga vaimukas, samas oli Kristiina Ehini ettekanne Postimehe arvamusliidrite lõunate absoluutne tipp.

Kristiina Ehini ettekanne oli üles ehitatud emotsionaalsele mõjule, et me saaksime aru, kus me eksime. Kõik ta käsitlused, nii eesti naise ajaloolisest rollist kui kooseluseadusest – need olid midagi sellist, mida tavaline inimene ei tee.»

Ehin tõi ettekandes kokku isikliku kimbatuse ja emotsiooni, asetas selle Eesti ühiskonna kõverpeeglisse ning näitas hingekriipivalt selgelt, kuidas ebaõiglane, alandav sooroll on juba sajandeid Eesti naist vägivaldse ja patriarhaalse ühiskonna võimuses hoidnud. Ja see ei ole pahatahtlik väljamõeldis, vaid kirjas paljudes regilauludes, mis kannavad suulist pärimust aastasadade tagant. Näitena toob ta üle Eesti levinud dialooglaulu «Miks ei viinud mind vette?», milles tütar hurjutab ema, et see ta üldse ilmale tõi. «Ta oleks ju pidanud naisena teadma, mis üht tütarlast selles maailmas ees ootab.»