Margit Pulk: noored töölkäijad ootavad võimalusi ja luba vahel ka eksida

Enamik tänapäeva noori ei taha käia lihtsalt kellast kellani tööl selleks, et saada linnuke kirja ja olla ühiskonna silmis normaalne kodanik. See aga ei tähenda, et noored ei taha tööd teha või unistavad ainult vähese vaevaga miljonäriks saada.

Üha kiirema elutempo juures maadlevad kõik sellega, kuidas leida aega perele, kallimale, sõpradele, hobidele, tööle ning iga tund, mis möödub niisama kohustusest «olla tööpostil», tekitab frustratsiooni, selle pärast et see on raisatud aeg, mida enam tagasi saa. Samuti tekitab see pidevalt pingeid.

Pingeid tööl, sest alati on kuskil keegi kullipilguga töökaaslane, kes jälgib mitu minutit hiljem saabusid või kui pikalt lõunatasid. Pingeid kodus, sest tööpäevad on pikad ja nädala sees üksteise jaoks aega leida järjest raskem. Lõppeks muuhulgas pingeid iseendaga, sest tahaks ju trenni ka jõuda, aga päevas saavad enne tunnid otsa.

Siinkohal ei ole silmas peetud üldse niinimetatud nähtamatut põlvkonda või nüüdseks palju räägitud kümnetest tuhandest noorest, kes ei õpi ega käi tööl. Räägime kõrgelt haritud noortest, kes hindavad töö sisu ja tulemuslikkust väärtuslikumaks kui tööl käimise eest teenitud tunde.

Rootsis on paljud ettevõtted asunud katsetama kuuetunnist tööpäeva ja esimesed tulemused ongi näidanud, et vähema ajaga suudavad töötajad olla sama efektiivsed kui isegi mitte efektiivsemad. Oleme seda mõtet tutvusringkonnas üksjagu arutanud ja leidnud, et sama kehtiks ilmselt veel väga paljude inimeste puhul.

Olgem ausad, kui igaüks meist võtaks praegu ühe keskmise kaheksatunnise tööpäeva ja peaks sealt välja arvutama nii-öelda ausalt tööle kulutatud aja, siis kaheksa tunniga see kindlasti ei võrduks. On vestlust kolleegidega, lõunapaus, ajalehe ja sotsiaalmeedia sirvimist. Ei saa kuidagi kõrvale jätta seda, et inimene on sotsiaalne loom ning eeldada temalt robotilaadset tuima töö tegemist. See võib küll osa inimeste puhul mõnda aega toimida, aga suure tõenäosusega on enamiku puhul siiski tulemuseks pinged, pidev töökohtade vahetamine ja lõpuks üsna kiire individuaalne läbipõlemine.

Mida siis noored õigupoolest ootavad ja tahavad?

Usaldust. Võimalusi. Luba vahel ka eksida. Kui noor hakkab kuskile tööle kandideerima, siis järjest enam soovitatakse tegutseda strateegiliselt ja targalt. Ehk siis läbi lillede antakse märku, et kui soovid saada tõsiseltvõetavale kontoritööle, siis ei ole hea oma CVs näidata, kui mitmes baaris või restoranis laudu oled teenindanud. Justkui oleks see häbiasi. Nagu ei võiks laupäeva õhtul kokteile serveeriv neiu või noormees olla esmaspäeva hommikul õigusteaduse magistrandina ülikooliloengus.

Millegipärast on paljud tööandjad pidevalt mures sellepärast, et kui töötajal on mõni teine töö või kõrvaltegevus veel, siis selle võrra väheneb panus ja kvaliteet esimese poolt makstavatesse töötundidesse. Tegelikult on see aga usalduse ja kokkuleppe küsimus.