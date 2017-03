Ahto Lobjakas: Hollandi valimised, islamitont ja saastuv avalik ruum

Peegeldub see ühelt poolt suhetes islamiga ja viimase defineerimises. Teiselt poolt on kaalul Euroopa avatud ja tolerantsete ühiskondade saatus — osundades Robert Kaganit: see, kuidas Euroopa Liidu postmodernne «vabatahtlik impeerium» tuleb toime modernsete rahvusriikide agressiivse naasmisega ajalooareenile.

Türgi tulevik NATOs

Alustades teisest pole Euroopa probleemiks erinevalt Kagani 2003. aasta hoiatusest mitte USA, vaid toonased autsaiderid Venemaa ja Türgi. Nädalavahetusel Hollandi ja Türgi vahel lahvatanud diplomaatiline tüli, kus Holland ei lasknud riiki poliitilist agitatsiooni tegema tulnud Türgi ministreid, on tuha all hõõgunud kauem ja laiemalt. Saksamaal on rida kohalikke omavalitsusi viimastel nädalatel keelanud Türgi ametivõimude esindajatel korraldada kohalikele türklastele kõnekoosekuid, kus veendaks neid aprillis toimuval referendumil hääletama Erdogani presidendi võimupiiride laiendamise kava poolt. Türgi ministrid jõudsid Saksamaad süüdistada natsismis.

Hollandi puhul lisab õli tulle sama süüdistuse kõlamine Erdogani enda suust. Jutt «fašismist» ja «natsismist» on propagandistlik tingrefleks, mis on läbinähtavalt õpitud Venemaalt, kellega Türgi suhted kiirelt soojenevad. Hollandile on peale Saksamaa toetust avaldanud Taani (kes tühistas Türgi peaministri visiidi) ning Euroopa Komisjon.

Türgipoolne ähvardus Hollandile kätte maksta on ehmatanud NATOt, millesse mõlemad riigid kuuluvad — ning omakorda tõstatanud laiema küsimuse despotiseeruva Türgi tulevikust selles organisatsioonis. Türgi on lääne jaoks tähtis strateegiline liitlane, seda nii sõjaliselt kui rändekriisi stopperina. Euroopa riigid eesotsas Saksamaaga ei saa aga endale lubada, et Türgi võimud ignoreerivad neid suhetes Euroopas elavate eksiiltürklastega.

Pikemas plaanis on üha suuremaks Türgi lahutajaks Euroopast väärtused. Erdogani plaane on demokraatia ja õigusriigi õõnestamisena kirjeldanud nii Saksamaa kui Euroopa Komisjon.

Holland, islam ja Geert Wilders

Hollandi valimiste vaatepunktist on Türgiga tekkinud tüli puhas juhus. Küll on sel oma mõju peamisele siseriiklikule valupunktile, milleks on maroko vähemuse ja laiemalt islami positsioon ühiskonnas. Türgi, kuigi islamiseeruv, on siiski ilmalik riik ja vähemalt täna ISISe vihane vaenlane. Ometi kattuvad islami ja Türgi teemad avalikus arvamuses. Diplomaatilisest tülist kaotab tõenäoliselt kõige rohkem paremäärmuslaste juht Geert Wilders, kuna valitsus sai võimaluse näidata karmi kätt, ükskõik kui umbmääraselt see islami poole sirutus.

Wildersi kampaania on suuremat muljet avaldanud Hollandist väljaspool kui riigis endas. Ta Vabadusparteil (PVV) on väga kitsas agenda, mille fookuses on islam ja maroko vähemus. Wilders nõuab sisserände peatamist islamiriikidest, mošeede sulgemist ja moslemitest sisserändajate «vabatahtlikku» repatrieerimist.

Wilders, kelles voolab veerandijagu indoneesia verd, mõisteti detsembris süüdi vihaõhutamises, kuid jätkab raugematult riigi probleemide kirjutamist «maroko rämpsu» arvele. Tal on olnud raskusi rahastajate leidmisega, tema esinemisi piiravad nendega kaasas käivad väga ranged turvanõuded ning abiks pole ka kehv läbisaamine ajakirjandusega. Kaks päeva enne valimisi toimus Wildersi teledebatt peaminister Mark Ruttega, kelle partei ilmselt võidab valimised, skoorides küsitlustes 15-18 protsenti. Wildersi PVV on langenud 13-16 protsendile.