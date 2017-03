Andrei Kuzitškin: «Noorte enesetapjate klubisid» tekib internetis nagu seeni pärast vihma

Tuli välja, et õige mitu teismelist on selle Venemaal alguse saanud ja kurikuulsust kogunud surmagrupiga tutvust teinud. Laste meelest on see otsekui mingi uut laadi online-mäng. Nad ei näe ega tunne mingit ohtu. Teismeliste jaoks pole vahet, kas mängida surmaga või püüda pokemone.

Seda kasutavadki ära need, kes loovad internetis surmagruppe ja püüavad neisse lapsi. Nende esimesteks ohvriteks saavad probleemsed teismelised, kes tegelikult kardavad reaalset elu. Raskused koolis, konfliktid klassikaaslastega, armuvalud, võõrdumine vanematest – jah, kõik see jääb otsekui seljataha, kui astud virtuaalreaalsuse võlumaailma. Seal aga ootavad juba ees «lahked» juhendajad, kes pakuvad välja lahenduse, kuidas kõik probleemid ühekorraga ja igaveseks lahendada – selleks tuleb vaid endalt elu võtta.

Mida räägib statistika enesetapust?

Maailma Terviseorganisatsiooni andmeil võtab 40 sekundi järel keegi endalt elu. Aastas lahkub vabatahtlikult elust oma miljon inimest. Enesetappe on kõige rohkem – kuni 50 inimest 100 000 elaniku kohta – sellistes riikides nagu Guyana ja Lõuna-Korea. Kõige vähem on vabasurmasid araabia riikides – alla ühe inimese 100 000 elaniku kohta. Eesti leiab kõrge suitsiidi arvuga maade seast: meil on 10–20 enesetappu 100 000 elaniku kohta. Samasse rühma kuuluvad meie lähinaabrid Leedu, Läti, Soome ja Venemaa. Kurb statistika.

Küllap on maailm liikumas helgemasse suunda. Eksperdid nendivad, et viimase kümnendiga on enesetappude tase maailmas kahanenud ligemale kaks korda. Näiteks Eestis langes see näitaja aastail 2000 – 2012 25 enesetapu pealt 100 000 inimese kohta 14ni.

Ent kõige selle taustal on ometi enesetappude tase teismeliste seas, see tähendab vanuses 15 – 19 eluaastat, kasvanud oma 25 – 35 protsenti peaaegu kõigis maailma riikides. Selle näitaja poolest on esirinnas Venemaa ja Kasahstan, kus teismeliste enesetappude arv on alati olnud üsna suur. Neis riikides on teismeliste enesetapjate tase kasvanud kümne aastaga lausa kolm korda. Tänasel Venemaal langebki peaaegu pool kõigist enesetappudest poiste ja tüdrukute arvele, kes pole veel 19-aastasekski saanud.

Ajaloost

«Noorte enesetapjate klubisid» tekib internetis nagu seeni pärast vihma. Esimest korda kerkisid «surmagrupid» Venemaa ühismeedias esile juba mõne aasta eest. Ma ei hakka siin üles lugema kõiki ressursse ja gruppide nimetusi, sest neile pole sugugi vaja reklaami teha. Pealegi on Venemaa – ja isegi Eesti – ajakirjanduses paraku seda reklaami juba niigi palju tehtud. Ning paratamatult teen ka mina seda nüüd.

Ajaloost leiab muidugi teisigi näiteid, mil just noored on langenud enesetapuepideemia ohvriks. Vana-Kreekas võis juba ühe neiu enesetapp tuua kaasa kümnete järgijate hukulaine. 18. sajandi lõpul tabas Euroopat nõndanimetatud Wertheri epideemia: sajad noored võtsid endalt elu, järgides Johann Wolfgang Goethe teose «Noore Wertheri kannatused» nimitegelase eeskuju. Seepärast oli see raamat mõnes Euroopa riigis lausa keelatud.

Veel. Näiteks Austrias pandi tähele, et pärast igat korda, kui anti teada enesetapust metroos, kasvas järsult nende arv, kes soovisid ennast just rongirataste all tappa. Seepärast keelati uudised traagiliste vahejuhtumite kohta metroos.