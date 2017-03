Taavi Aasa vastulause Postimehele: Tallinna linnameedia kinnipanemise jutu jätame opositsioonile

Aga palun väga, mis on need teised ajalehed, mis võiksid venekeelse lugeja postkasti jõuda? Lugupeetav Postimees paraku pani ju oma venekeelse paberväljaande majanduslikel põhjustel kinni.

Venekeelne online-ajakirjandus veel elab, aga paberil on saabunud suur tühjus. Legendaarne Molodjož Estonii? Surnud. Venekeelne nädalaleht Den za Dnjom? Kinni pandud. Vesti Nedeli? Ammuilma kinni. Alles on jäänud vaid nädalaleht MK-Estonia ja Stolitsa.

Jah, Tallinna linnal on teatud huvid ülejäänud Eestis. Tutvustame mujal Eestis ennast, oma üritusi, saame sealt lisapublikut ja mis seal salata, ka lisakodanikke. Ja parem saata ülejäänud Eestisse enda linna elu tutvustamiseks üks värviline ajaleht kui teha kõiksugu brändrahne ja muid märksa vähemtõhusaid maineprojekte.

Ei olnud kaua aega tagasi, kui meid kritiseeriti, et Stolitsa ja Pealinna sisu varieerub. Muide, ka vene- ja eestikeelne Postimees pole identsed. Jah, Pealinnas pole seni ilmunud minu teada päris samasuguseid lugusid nagu kvaliteetsusele pretendeerivas Postimehes, kus Tallinna linnavalitsust võrreldi «roheliste mehikestega», Godzillaga ja Põhja-Koreaga. (Ivan Makarovi «Roheliste viigilehekestega rohelised mehikesed Eesti trepikodades», 28.02, PM) Aga see pole ilmselt ka kvaliteet, mille poole linnameedial püüelda.

Kasutatakse ka mujal maailmas

Tallinna elanike seisukohalt aga jätkates – linnameedia on, ja kui teda poleks, siis tuleks välja mõelda, mille muuga jõuda linnaelanikeni. Seda kasutatakse ka mujal maailmas. Kui detsembris käis Tallinnas Prantsusmaa Dunkerque'i linna delegatsioon arutamaks, kuidas nende linnas käivitada Tallinna eeskujul tasuta ühistransport, oli neil kaasas kaameramees sealsest linnatelevisioonist.

Pole kuidagi võimalik väita, et Pealinn, Stolitsa, Tallinna TV või näiteks Kesklinna Sõnumid ei toodaks ajakirjanduslikke lugusid. Aga kui kellelegi need lood ei meeldi, siis saab sellele tähelepanu juhtida, seista selle eest, et kajastus oleks mitmekesisem.

Linnameedia on tegutsenud pikalt. Vastased on alati olnud vastu, pooldajaid aga pole see häirinud. Ja arvata, et sealt kogu see toetus tulebki, on inimeste otsustusvõime alahindamine.

Küll aga tekib küsimus, miks kutsub Postimees tänases juhtkirjas üles, et peaminister isiklikult hakkaks linnameedia tegevust reguleerima. Kas Postimees aktsepteerib veel põhiseaduslikku printsiipi, et kohalik omavalitsus on iseseisev võimutasand, mitte vabariigi valitsuse käepikendus?

Ettekujutus, et Tallinnas muutub elu hulga paremaks, kui kaotada ära Tallinna TV ja et see ongi vaata et linnaelu peaprobleem, on lihtsameelne. Tegelikult pigem ootab Tallinna TVd ees uus värskem tulemine uue juhi käe all. Kinnipanemise ja äralõpetamise jutu jätame me opositsioonile, meie eesmärk on olla pigem avaja ja edasiviija rollis kogu linnaelus.

Eks kerkis seegi kord linnameedia teema üles volikogu opositsioonijõudude kihutusel. Nad tegid linnameediast oma peamise valimisratsu üle-eelmistel valimistel ja nad kaotasid. Nad tegid Tallinna TVst oma valimisteema number üks eelmistel valimistel ja nad kaotasid veel suuremalt. Ja nad teevad sellest peateema ka nüüd ja...