Täna kell 14.30 kohtuvad Postimehe otsestuudios Kristen Michal (RE) ja Jaanus Karilaid (Keskerakond), kellest viimane leiab, et e-valimiste pikendamine seab ebavõrdsesse olukorda inimesed, kellel see võimalus puudub. Samuti rõhutab Karilaid turvalisuse probleemi, Michal on aga veendunud, et valitsus tahab e-valimised kaotada.