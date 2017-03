Noored õpetajad pakuvad välja lahendusi hariduselu paremaks muutmiseks

Viimase kümne aasta jooksul on loodud kümneid uusi haridusalgatusi, mis viitab sellele, et hariduse temaatika on muutunud järjest olulisemaks eri valdkondade inimeste hulgas ning nähakse vajadust muutuste järele.

Alustavat õpetajat toetav kool, uuenduslik lähenemine koolitundidele, õpetajate arenguprogramm, «Noortekohtumised» – need on vaid mõned neist, mida kõiki ühendab see, et nad tahavad panustada paremasse haridusse ning mille algatajad on tuule tiibadesse saanud just programmist «Noored kooli».

Kati Tikenberg ja õpetajate arenguprogramm

Kati Tikenberg / Erakogu

Kuigi uusi algatusi on palju ja paberil on reforme juba ellu viidud (sh uus riiklik õppekava või muutunud õpikäsitlus), siis keeruliseks on osutunud muudatuste rakendamine kooliellu. Mina näen täna selles suurimat väljakutset Eesti hariduses.

Minu hinnangul on täna koolis kaks võtmerolli muudatuste elluviimisel, nendeks on koolijuht ning õpetaja, kes vajavad ka järjest suuremat tuge ning teadmisi ja oskusi, kuidas muutuda 21. sajandi kooliks. Tihti juhtub nii, et õpetajatel ja koolijuhtidel puudub vajalik toetus ja kompetents, küll aga vaadatakse neile otsa, et miks kool muudatustega kaasa ei tule. Selline olukord ajab sageli inimesed kaitsesse ning tekib trots või üldse soov käega lüüa.

Millist toetust õpetaja vajab?

Kui räägime õpetajatest, kes on esimene ning sageli ka määravaim inimene haridusmuudatuste rakendamisel, siis minu hinnangul peaksime alustama sellest, et õpetama ja toetama õpetajaid samast õpikäsitlusest lähtuvalt, kuidas tahame, et nad õpetaksid meie lapsi. Kui tahame, et muutunud õpikäsitlus leiaks klassiruumis iga päev rakendust, siis peame õpetajaid ise muutunud õpikäsitluse järgi õpetama ja toetama, andma neile kogemust.

Alates selle aasta sügisest plaanime MTÜ Õpideemia asutajatega alustada uut õpetajate arenguprogrammi tegevõpetajatele, mis kestab aasta ning mis on orienteeritud peamiselt kahe 21. sajandi oskuse arendamisele: need on refleksiooni- ja koostööoskus. 2015. aasta uuringust «Õpetajate täiendusõppe vajadused» tuleb välja, et tänane õpetajate täienduskoolitus ei anna sageli soovitud tulemust, kuna koolitused on valdavalt lühiajalised – üks-kaks päeva – ning läbitud koolitused ei vasta õpetajate tegelikele arenguvajadustele.

Iga arenguprogrammis osaleja viib koos meeskonnaga programmi jooksul ellu arendusprojekti, millega aitab lahendada mõnda olulist probleemi, mis avaldab mõju õpilaste õppimisele. Ta on kasvatanud oma professionaalsust õpetajatöös tunde pidades ning kogunud oma tegevuseks inspiratsiooni ja jõustamist. Lisaks on osalejate vahel kujunenud võrgustik, kus nad saavad üksteist toetada, jagada parimat praktikat ning teha koostööd ka pärast programmi.

Programmi jooksul toimuvad aasta jooksul igakuised kohtumised ning regulaarsed supervisioonid, kovisioonid ja coaching. Kohtumiste vahepeal leiavad aset osalejate tundide vaatlused nende koolides, tundidele tagasiside andmine ja saamine ning refleksioon ja uute arengueesmärkide seadmine. Osalejad vaatlevad ka üksteise tunde ning toetavad üksteise arengut. Programmiga julgustame osalejaid kõiki õpitud teadmisi ja oskusi kohe klassiruumis praktikasse rakendama, millele järgneb refleksioon, mis võimaldab õpetajal ka saadud teadmisi ja oskusi kriitiliselt analüüsida ja rakendust parendada.