Martin A. Noorkõiv: mille järgi valida Tartu Ülikoolile rektorit?

Järgnev mõte ei ole uus, kuid et ka kõige tähtsam mõte ununeb igapäevases virvarris, siis tahan alustada ühe meenutusega, mille minu meelest võiks seekordsetel ülikooli rektorivalimistel otsuse aluseks võtta. Mõte on järgmine: Eesti ühiskond on muutunud liiga materialistlikuks ja funktsionalistlikuks ning ülikoolid peaksid sellele ennetavalt vastu seisma.

Sisu on tagaplaanil vormi ja muu välise ees. Vaim on kinni jooksnud. Hammasrataste vahele jäänud. Tallame tühja tuult. Oleme jäänud seadma tühje eesmärke: saame rikkamaks! saame edukamaks! saame rohkem tunnustust! saame olulisemaks!. «Tujurikkuja» sketši sõnadega: «Aa, miks mitte keegi ei tunnusta?!»

Mida püüame saavutada?

Ma olen järjest rohkem hakanud uskuma, et eesti vaim vajab taaskäivitust ja selle eest peaks võtma vastutuse alma mater. Keegi teine ei saagi seda teha. Kellelgi teisel ei ole sellist vaimupotentsiaali nii laial teadusvaldkondade spektril. Ainult Tartu ülikool oleks selle ülesande vääriline. Pakun välja, et vaimu taaskäivitus olgu see mõõdupuu, millega kandidaate mõõta.

Tartu ülikool ja ülikoolid üldiselt peaksid olema ühiskonna materialistlike tendentside tasakaalustajad, aga neist on saanud nende vaiksed – ent see-eest mõjusad – süvendajad. Ülikoolid püüavad hüpata läbi rõngaste, mille ministeeriumid ja Euroopa fondid on nende ette tõstnud. Efektiivsem õpe, efektiivsem teadus, töötajate tootmine, tsiteeringute kogumine. Sisu on kõrvaline. Püüdlus uute teadmiste poole on kõrvaline. Haritus on kõrvaline. Silmaring on kõrvaline. Inimlikkus on kõrvaline. Kahjuks liigume järjest enam ülikoolimasina ehitamise poole ning vaimul ei ole selles masinas kohta (loe: efektiivsust suurendavat funktsiooni).

See materialistlik ja tühi maailmavaade on kahjuks Eesti poliitikas (ja kogu maailmas) valitsenud pikka aega. Sisu on ebaoluline, indikaator on jumal. Kui SKT on suurem, on elu parem. Punkt.

Sellest ei piisa. Inimestel on vaja rohkem. Hingestatud ja mõtestatud elu. Mitte tühja «produktiivset» rattas jooksmist. Kui ülikoolid ei paku mõtestatust, siis hakatakse seda otsima mujalt. Spirituaalsest tegevusest, populistlikest liikumistest, saientoloogiast, lapiku maa teooriast jne.

Tartu ülikool ei saa sellist arengut passiivselt pealt vaadata. Ei saa lükata kõrvale oma intellektuaalset ja vaimset vastutust ühiskonna harituse eest – mõtlemisvõime ja -tahte eest.

Vasturohtu tõejärgsele käsitusele

Ükskõik, kas vaatame tõejärgset maailma kui uut nähtust, mis on sündinud digiajastu tehnoloogilise arengu tulemusena, või lihtsalt «vana hea» propagandasõja taastulekut – igal juhul on selge, et teadlik ja tahtlik valeinfo levitamine on hakanud lääne demokraatia aluseid hoogsalt murendama. Kui kedagi ei saa usaldada ja kõigil on ühtmoodi õigus, sõltumata tõenduspõhisusest, siis võidab kõige jultunum populist.

Kui keegi Eestis on üldse võimeline andma maailma keerulistele probleemidele vastuseid teadusest lähtuvalt, siis on see Tartu ülikool. See on Eestis ainus institutsioon, kus on kõigi tähtsamate teadusvaldkondade tipud üheskoos. On loogiline ja praegusel tõejärgsel ajastul pea vältimatu, et ülikoolil tuleb hakata oma potentsiaali aktiivselt rakendama.