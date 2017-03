Edasi 1990. aastal: mõnda Lätist

Selgus, et riigi ja Nõukogude armee varaga kaubeldi avalikult: 18-tonniste tsisternautodega viidi ning müüdi majanditele, kooperatiividele ja eraisikutele lennukikütust, hangeldati muu sõjaväeosale kuuluva varaga. Aktiivselt võttis ärist osa poliitosakond. «Teenitud» raha läks joominguteks.

Kohtuprotsessist sai vaata, et sõjasaladus. Anatoli Prokorov viidi üle teisele tööle. 18. veebruari õhtusest telesaatest said lätlased teada, et A.P. töötab nüüd J.Alksnise nimelises Riia Sõjalennukoolis... poliitilise ning ideoloogilise kasvatustöö ülemana.

Muide, kooli juhib ka Eesti TV vaatajaile tuttav Alksnise-nimeline mees, Nõukogude Liidu Ülemnõukogu saadik ning silmapaistvamaid Läti interrindlaste juhte «po natsionalnosti latõš».

22.03.1990