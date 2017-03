Ülo Kaasik: ettevõtjatele on vaja kindlust

Eesti majandus kasvas enne 2008.–2009. aasta majanduskriisi väga kiiresti. Toona tundus, et kui kasv jääb alla 5–6 protsendi, on majanduses juba midagi väga valesti. Kuigi majanduskriis oli sügav, taastus Eesti majanduskasv kohe pärast kriisi ja oli 2011. aastaks jälle üle 7 protsendi. Sealt edasi pole Eesti majandus enam nii kiiresti arenenud. Viimase viie aasta jooksul on majandus kasvanud 2,3 protsenti aastas, kahel viimasel aastal on kasv jäänud alla isegi Euroopa keskmisele ja olnud vaid 1,5 protsendi kanti.

Viimaste aastate tagasihoidliku kasvu taga on mitu põhjust, mis kokkuvõttes on loonud tavatu olukorra: majanduskasv on küll väike, kuid nõudlus töötajate järele suur ja see on omakorda kaasa toonud palkade kiire kasvu. Eesti majandus on väga väike ja avatud ning selle käekäik sõltub paljuski meie peamistest turgudest. Soome majandus on viimastel aastatel olnud seisakus; Vene majandus on nafta odavnemise ja sanktsioonide tõttu olnud languses; nafta hinna langus on mõjunud pärssivalt Eesti põlevkivitööstusele; transiidisektor on olnud pidevas languses tulenevalt Venemaa sadamate võimekuse kasvust.

Nende sektorite ettevõtetel on kindlasti olnud seetõttu raskusi, kuid Eesti majandus on keerulistest oludest hoolimata suutnud kokkuvõttes kasvada. Et peamiselt on kasvanud just siseturu teenindamisele suunatud tööjõumahukad sektorid, on nõudlus töötajate järele olnud viimastel aastatel erakordselt suur. See omakorda on kaasa toonud tootlikkust ületava palgakasvu ning ettevõtete kasumid on vähenenud.

Isegi kui Eesti majanduskasv peaks lähiaastatel kiirenema ja jõudma prognooside hinnangul 3 protsendi lähistele, näitavad pikemaajalised projektsioonid, et senisel teel jätkates peame kümne aasta pärast olema õnnelikud, kui majanduskasv on üle 2 protsendi. Pikaajalisse kasvu panustavad kolme tüüpi tegurid: esiteks inimesed oma teadmiste ja oskustega, teiseks loodusressursid, ettevõtete põhivara ja taristu ning kolmandaks suutlikkus eelnimetatuid võimalikult hästi ära kasutada ehk ideed, juhtimine, tehnoloogia kasutamine jmt.

Eesti elanikkond kahaneb ja vananeb ning meie majandus töötajate arvu suurenemise tõttu ilmselt enam ei kasva, vaid pigem kahaneb. Seda olulisem on seega lahendada küsimus, kuidas parandada olemasolevate inimeste oskusi ja teadmisi. Seisame silmitsi ka küsimusega, kuidas vältida töötajaskonna liiga kiiret vähenemist, mis võib jätta muidu hästi toimivad ettevõtted suurtesse raskustesse.

Kuidas saada sellises olukorras, kus töötajate hulk tasapisi väheneb, majandus kiiremini kasvama? Lähiajal on kõige kriitilisemad küsimused kindlasti tootlikkuse kasv ja ettevõtete konkurentsivõime. Viimastel aastatel on tootlikkuse kasv kiratsenud ja see on viinud palkade kiire kasvu taustal ettevõtete kasumite languseni. Kui ettevõtete kasumid vähenevad edasi, võib majanduse käekäik muutuda veel kehvemaks ning välistatud pole majanduslangus ja tööpuuduse kasv, kuna meie ettevõtted ei ole enam konkurentsivõimelised. Praegu viitavad märgid siiski sellele, et olukord hakkab loodetavasti paranema.

Investeeringud põhivarasse ja taristusse on sellistes tingimustes olulised, eriti kui teame, et Eestis on kapitalimahutused endiselt madalamal tasemel kui rikkamates riikides. Viimastel aastatel on koos ettevõtete kasumite vähenemisega olnud languses ka ettevõtete investeeringud põhivarasse. Eesti Panga analüüsi järgi on just oodatust väiksemad investeeringud hakanud viimasel ajal meie kasvuvõimekust vähendama.