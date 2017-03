Brüsseli rännusell

See, mis on nende reiside tegelik eesmärk, jääb kõrvaltvaatajale aga häguseks. Seni on põhiliseks tulemuseks olnud grenaderikasvu Toomi rikkaliku tualetikogu võimas demonstratsioon rohketel fotodel koos pisikeste araabia mehikestega, kelle nimesid ja millega nad kõik tegelevad – välja arvatud kuulsaim kohalik oftalmoloog –, vaevalt Toom isegi mäletab. Lisaks mõned propagandasüžeed kohaliku televisiooni õhtuses programmis, kus Toomi on näha koos teiste Brüsseli kolleegidest reisisellidega massistseenis Bashar al-Assadi jutu peale pead nõksutamas ning hääl kaadri tagant selgitab, et läänes hakatakse tasapisi Assadi suurusest ja tähtsusest aru saama.