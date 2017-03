Viktoria Ladõnskaja: Vene Teatri kunstilise juhi valimist kontrollivad sotsiaaldemokraadid

Juba mõnda aega pälvib laia publiku tähelepanu ERRi juhi konkurss. Siin ja seal jälgitakse teraselt, et poliitikud liiga palju valikusse ei sekkuks. Samal ajal toimub konkurss ka Vene Teatri kunstilise juhi positsioonile, aga seda oluliselt väiksema Eesti meedia tähelepanuga. Ja mida me näeme seal poliitilise neutraalsuse kohta? Kolmest Vene Teatri nõukogu liikmest üks on parteitu (rahandusministeeriumi poolt) ja kaks sotsiaaldemokraadid. Nõukogu omakorda allub sotsiaaldemokraadist ministrile Indrek Saarele.

Eelmisel sügisel toimus valitsuse vahetus. Üks oluline valitsuse lagunemise põhjus oli seotud sellega, et äriühingute nõukogudes ei tohi parlamendisaadikuid olla. Loogika on selles, et samal ajal ei saa olla «alluva» ja «ülemuse» positsioonis, sest nõukogud alluvad ministritele ja ministrid alluvad parlamendile. Kui parlamendisaadik on nõukogus, on ta korraga nii alluv kui ka ülemus. Juriidiliselt ebakorrektset olukorda oli vaja parandada. Kultuuriminister läks teemaga kaugemalegi ja eemaldas parlamendisaadikud ka kultuurivaldkonna nõukogudest, mis on ka õige. Aga sügisel juhtus nii, et Vene Teatri nõukogu viiest liikmest jäi puhastuse tagajärjel alles ainult kolm ning juhuslikult on kolmest kaks ministriga samast erakonnast. Nad ei ole praegu parlamendisaadikud, aga on sama erakonna liikmed.

Umbes kuu aega tagasi ütlesin ma ministrile, et see olukord ei ole päris korrektne, aga uute liikmete nimetamisega ei ole sellest hoolimata keegi kiirustanud. Kõnealuses koosseisus võetakse vastu finantsotsuseid ja kuulutati välja konkurss uue kunstilise juhi positsioonile. Konkurss iseenesest on demokraatia alus. Kuid ikkagi tekib paratamatult küsimus, kuivõrd konkurss on läbipaistev ja kes on «kohtunikud». Praegune nõukogu koosseis tekitab juba ette olukorra, kus Vene Teatri kunstilise juhi valimisele langeks kahtluse vari. Selliseid kahtlustusi ei tohi lubada.

Siin tõuseb esile ka vene kogukonna küsimus. Küsitlused näitavad, et vene kogukonna esindajad on riigiaparaadi suhtes skeptilisemad. Just sellepärast on veelgi olulisem, et kogukonna jaoks oleks nii tõsise ja olulise asutuse nagu Vene Teater kunstilise juhi konkurss täiesti läbipaistev ja korrektne ja näeks selline ka välja. Selleks on vaja kiiremas korras taastada nõukogu koosseis viieliikmelisena.

IRLi esindajana soovin ma, et parteipoliitikat selles küsimuses ei tehtaks. Selleks tuleb valida nõukokku parteisõdurite asemele kultuurivaldkonna eksperdid, kes on oma valikutes vabad. Kallid koalitsioonipartnerid, toetage meid!