Andrus Karnau: kolm laeva ja neli sidrunit

Kuhu laevad said? Kadusid koos riigi veolepingutega. Suured saared on Tallinna Sadama käes, väikesed Kihnu Veeteede kontrolli all.

Leedo võis oma päevalehes Saarte Hääl serveerida Saksamaa Elbe laevaliini sulgemist ärivõiduna, aga see ei muuda asja. Eestlaste ettevõtmine Saksamaal on läbi kukkunud ja koos sellega Saaremaa Laevakompanii. Kunagi oli Leedo käsutada Väinamere uhkeim laevastik, kolm tuliuut ja ägedat parvlaeva, mille ehitamist Norra kuningas austamas käis.