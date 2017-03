Hanna-Kaisa Lepik: armastatud ja vihatud hollandlane

On tõsi, et madalama haridustasemega inimesed lähevad immigratsioonivastaste lubadustega innukamalt kaasa, kuid selle põhjus ei ole harimatusest tingitud lihtsameelsus, vaid haridustasemest tingitud positsioon ühiskonnas. Lihtne oleks sildistada näiteks kõik Donald Trumpi valijad lihtsalt rumalateks inimesteks, kes ei saa aru, mille või kelle poolt nad täpselt hääletasid.

Tegelikult ei ole asi sugugi nii. Hoolimata oponentide kampaaniast ei ole Geert Wildersi valija tingimata rumal ning vihkamist täis rassist, vaid pigem inimene, keda avatud piirid ning immigratsioon kõige negatiivsemalt mõjutanud on.

Populaarne poliitik

Kuigi kokkuvõttes on Euroopa riikide majandus immigratsioonist palju võitnud, ei ole see sotsiaalsete klasside vahel võrdselt jaotunud. Madalama haridustasemega hollandlane kandideerib samadele töökohtadele, kuhu immigrandid, ning teeb pakkumisi samas hinnaklassis kinnisvarale. Immigratsioonist põhjustatud ebakindluse tõttu on Wilders ja tema partei PVV paljude valijate silmis täiesti ratsionaalne valik.

Kuigi mõned arvamusküsitlused näitavad, et Geert Wilders on praegu populaarseim poliitik riigis, ei nähta temas suurt ohtu, sest kõik teised parteid on temaga koostöö välistanud. Teisalt ei ole poliitikas mingeid garantiisid. Parempopulistlikud parteid on ennegi valitsusse pääsenud, näiteks Austrias.

Üks põhjusi, miks paremäärmuslikud poliitikud nii palju tähelepanu ning poolehoidjaid võidavad, on see, et erinevalt peavooluparteidest ei aja nad paaniliselt taga poliitilist korrektsust. Just šokeeriva avameelsusega on Wilders paljude südame võitnud. Nii nagu radikaalse retoorikaga poliitikutele kohane, on ka Geert Wilders suutnud rahva kahte leeri jaotada. Teda kas armastatakse või vihatakse.

Kuidas kuulata rahvast?

Võib-olla kuulun ma aega, mil immigratsioon ning multikultuursus on juba nii sügavalt ühiskonda imbunud, et minule tundub see tänapäeva maailma lahutamatu osa.

Ometi tundub, et immigratsioon on praeguses poliitikas tähtsam kui eales varem. Siit ilmneb ka asjaolu, miks on poliitiline opositsioon niivõrd oluline osa demokraatiast. Kuigi tõenäosus, et paremäärmuslik erakond Euroopas kunagi päriselt võimu haarab, on väike, mõjutab nende edu suuresti peavooluparteide tulevikustrateegiaid ning valimislubadusi.

Hea näide on siinkohal jaanuaris ilmunud Hollandi peaministri Mark Rutte avalik kiri, kus ta teatas, et need, kes Hollandi väärtusi ei austa, võivad minema minna. Selline sõnavõtt näitab, et Rutte on kuulanud Hollandi rahvast ja kohaneb viimaste trendidega poliitmaastikul. Tema rangem seisukoht immigratsiooni suhtes on kahtlemata mõjutatud PVV suurest populaarsusest Hollandis.