Postimees 1991. aastal: kogelmogelist peab loobuma

Tartu linna sanitaartalituse peaarst Sirje Raud ütles, et arvestades seda kui palju on lihakombinaadist väljuvalt kana- ja kalkunilihalt leidnud salmonellat, võinuks neid haigusjuhte olla tunduvalt rohkem.

«Ei saa surmkindlalt väita, et salmonelloosi põevad majandite kanad. Sealsed spetsialistid väidavad, et kanad nakatuvad lihakombinaadis, töötlemise käigus. Selline võimalus on olemas – kanad läbivad kombinaadis jahutuse, desinfitseerimise ja on võimalik, et desolahus saastub üksikutelt haigetelt kanadelt vallandunud salmonelladega ning kogu ülejäänud toodang saab nakkuse,» ütles Raud.

Sanitaararstid paluvad tungivalt perenaisi rangelt jälgida järgmisi nõudeid: toorest kanaliha tuleb tingimata hoida valmistoodetest eraldi ning kasutada selle töötlemiseks eraldi nõusid, lõikelaudu ning köögiriistu. Poest ostetud kanaliha tuleb ilmtingimata põhjalikult keeta või praadida, sest kuumuse mõjul salmonellad hävivad. Loobuda tuleks toorestest või poolpehmeks keedetud munadest, samuti omletist ja bubertist. Salmonellaga saastunud toit ei erine maitse, lõhna ega välimuse poolest. Seepärast olge kogelmogeli kloppimisega tagasihoidlikud.

13.04.1991