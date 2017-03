Kersti Kaljulaid videointervjuus: mul on hea meel, et käisime ka Helsingist kaugemal

«Tore oli näha, et inimesed olid Tamperes tulnud ka tervitama Eesti delegatsiooni, kui me sisenesime linnavalitsusse,» ütles Kaljulaid. «Sinimustvalgeid lippe oli väga palju, see läheb hinge.»

Kaljulaidi hinnangul on Eesti ja Soome suhted on igakülgselt väga head. «Meie kultuurisuhted on suurepärased, me mõtleme selle peale, kuidas paremini õpetada üksteisele oma keelt ja loomulikult meie majandussuhted, mis seal rääkida, need on väga lähedased.»

Soome ja NATO teemat kommenteerides ütles Kaljulaid, et see on iga riigi ja rahva demokraatlik otsus, milliste rahvusvaheliste organisatsioonidega nad liituvad.

Kaljulaidi kahepäevase riigivisiidi Soome lõpetas vastuvõtt Soome Eesti saatkonnas.

President Kaljulaid tegi oma esimese külaskäigu Soome 2016. aasta oktoobris, see oli tema esimene välisreis riigipeana. President Niinistö viimane külaskäik Eestisse oli eelmise aasta mais.