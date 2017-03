«Ajalugu on siin!» («History is here!») kuulutab juba kaugelt silma hakkav Soome Rahvusmuuseumi torni kattev hiiglaslik plakat. See lihtne hüüdlause kõlab kui äratuskell neile, kes ajaloole lõppu kuulutades suikusid hoopis ise enesepettuse unne. Ajalugu ei ole mitte üksnes tagasi, vaid ta pole inimkonna näitelavalt kunagi lahkunudki.