Video: Aaviksoo tutvustas Tamperes Kaljulaidi visiidi auks laseriga joonistatud Tallinna vaadet

Aaviksoo selgitas, et vaade on puitplaadile põletatud masinas asuva laserkiire abil. Laser lõikab alusele reljeefse pildi umbes viie minutiga. «Tänapäevased tehnoloogiad võimaldavad ikka päris-päris imelisi asju teha,» kommenteeris Aaviksoo.

Aaviksoo rääkis, et külastas Tamperet viimati umbes 50 aastat tagasi. Ta ütles, et käsitleme Soome ülikoole peaaegu nagu koduülikoole, koostöö nii Aalto, Tampere kui Turu ülikooliga on tema sõnul igapäevane.

President Kersti Kaljulaidi sõnul peaksid ülikoolid olema innovatsiooni eestvedajad. Aaviksoo usub, et tasapisi jõuab ülikooli mõju ka ettevõtlusesse. «Me toodame tipptehnoloogiaga tooteid ja oskame neid siis ka palju kallimalt üle maailma maha müüa,» ütles ta.

Eesti ülikoolid võiksid Aaviskoo sõnul eeskuju võtta Soome ülikoolide ülemaailmsest haardest