President Kersti Kaljulaid koos abikaasa Georgi-Rene Maksimovskiga külastas täna oma Soome visiidi käigus Latokartano põhikooli Helsingis, kus õpib sadakond last, kelle emakeel on eesti keel.

Lapsed rääkisid Postimehele, et loevad sageli Eesti uudiseid. Samuti tunnistas üks õpilastest, et ka õppimine on tema jaoks lihtsam eesti keeles.

Vaata videost, miks Postimehe mikrofon lastes elevust tekitas.