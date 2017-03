Kaire Uuseni naistepäevalugu: kõigi hädade põhjus - eesti mees ei oska naist valida

Mees selgitas: «Eestis elades olen aru saanud, et eesti mees on hea kolleeg või sõber, aga kehv abielumees. Kui lääne mehed jooksevad sarved maha enne abielu, siis eesti mees hakkab tegema seda alles pärast abiellumist. Lääne mehed otsivad nooruses iseennast, et teada, millise naisega abielluda, aga eesti mees õpib ennast tundma alles siis, kui on juba pere loonud ja kui lapsedki sündinud. Kui lääne mees abiellub, on ta väga perekeskne, sest ta on pärast pikka otsimist teinud oma kaalutletud valiku.»

Ma ei tea, kas see kõik päris nii on ja kriitikale vastukaaluks ütlen, et Eestis on loomulikult väga palju mehi, kes oskavad naisi valida ja hinnata, kes on õnnelikud ja eluga rahul, kes ei peksa ega peta. Kahjuks ei valeta aga statistika ka nende ebameeldivate näitajate kohta. Muidugi, ühe välismaa õppejõu-teadlase hinnang pole veel tõde, aga elu on tema sõnu kinnitanud.

See hüppab silma isegi vabariigi aastapäeva vastuvõttudel, kuhu tullakse üha uute kaaslastega, samuti artiklitest, kus poliitikud-ärimehed kiidavad oma suuri peresid, rääkimata omaenda sugulastest või tuttavatest-sõpradest, kes otsivad igavesti õnne, aga ei leia seda ei esimeses, teises ega kolmandas naises-mehes.

Tihti tõmmatakse draamasse suguvõsa ja pool tutvuskonda. Siiski ei taha öelda, et tuleb kannatada, sest vahel on lahutus tõepoolest ainus võimalus põrgust pääsemiseks.

Head üksikud naised

Tõe ja võrdsuse huvides võib küsida, kas eesti naisel siis polegi vigu küljes või mingit sõnaõigust. On muidugi, naisedki käituvad omakasupüüdlikult, ebamõistlikult, aga Eestis on selles küsimuses pall meeste käes.

Kuna vabade naiste valik on Eestis suur (eriti linnades, sh kõrgkoolides, kontorites, ametiasutustes), siis on paratamatult valiku tegijateks vähemuses olevad (linna)mehed. Ebavõrdses konkurentsis jäävad tagasihoidlikud, ennast vähem välja pakkuvad naised Eestis aga üksikuks. Maal elavate poissmeestega nende elutee ei ristugi.

Kui meenutan oma vanaema sõnu, siis tänapäeval jäävad üksi naised, keda eesti mees oleks sada aastat tagasi kõrgelt hinnanud. Just neil on omadused, mis sobiksid pikaajalise suhte jaoks, mis võiks karusele eesti mehele enim sobida.

Piltlikult öeldes: nad ei süüta küll ilutulestikku, aga suudavad hoida tuld all pikalt.

Vahel tundub, et maailmas ei olegi ühtki teist riiki, kus nii suur osa naistest tunneb end inetu pardipojana kui Eestis.

Eestlased võivad teisi riike külastades imestada, kuidas seal on «mitte nii kenad naised» saanud endale üle keskmise mehed. Ilmselt seepärast, et nad sobivad omavahel, jagavad ühiseid väärtusi ja unistusi. Eelkõige aga seepärast, et nad teavad, mida nad tulevases otsivad – ja see pole ainult väline sära.

Abielud üldsuse survel

Kui eesti mehed õpiks kõigepealt ennast paremini tundma ja teeks elutähtsaid valikuid kaalutletult, mitte hetkeemotsioonide või üldsuse surve ajel, saaks Eestiski kokku võrdsemad paarid. Mida selle heaks teha?

Ilmselt tuleks hakata rohkem rõhutama sõnumit, et see, mida ma teen täna, mõjutab minu homset päeva, et iga inimene saab ise oma elu kujundada ja oma tegude eest vastutada. Suhted ei tohiks olla lühiajaline mäng – aga just seda söödavad meile ette ajakirjad, telesaated jm meelelahutusmaailm. Kahjuks olen kuulnud ka oma häid tuttavaid ütlemas, et parem üks kirglik afäär, kui pikk igav kooselu.

Meestele tuleks hoopis soovitada naisevõttu pikemalt kaaluda. Naisi tuleks õhutada vältima kooselu teise poole survel või majanduslike hüvede nimel. Nii mehed kui naised peaks õppima nägema suhte ohumärke ja mitte uskuma mesiseid lubadusi. Alati pole õige naine või mees see, kes meeldib kõigile teistele.

Abielluma või koos elama ei pea keegi ka seepärast, et kõik teised on paaris. Aga just see on üks levinud põhjus, miks minu tuttavadki on heitnud end ebameeldivatesse suhetesse. Kuni ei ole leitud sobivat naist, siis hädapärast, enam-vähem «sobiva» inimesega ei pea peret looma. Ja veel – nõu ei tohiks küsida selgeltnägijatelt ega uskuda saatusesse, sest oma elu ja valikute üle saab otsustada iga inimene ikka ise.