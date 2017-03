Marku Lamp: mets ei lõppe otsa

Kuigi metsale ei ole inimest tarvis, siis tänapäeva ühiskonnal on suur vajadus metsa ja sealt saadavate hüvede järele. Selleks et kõike seda pakkuda, on otstarbekas metsa mitte ainult kaitsta, vaid ka tänapäevasel viisil majandada.

Eesti metsade majandamine on Euroopas ja ÜROs kokkulepitud säästva metsanduse indikaatoritest lähtuv. Metsanduse jätkusuutlikkuse tagamiseks ei tohi nende kriteeriumite kohaselt metsaraie pikas perspektiivis ületada juurdekasvu, samas lühiajaliselt on see lubatav. Eesti metsade raiet iseloomustab pigem kõikuv trend, kus ühel perioodil kasutame oluliselt vähem puitu, kui seda aastas juurde kasvab, ning üksikutel aastatel oleme jõudnud aastase juurdekasvu piirile. Pikaajaliselt majandamisest väljas olnud Eesti metsi iseloomustab küpsete puistute suur osakaal ning sellega kaasneb vähenev juurdekasv.

Metsaseadusega on seatud raamid, et tagada nii metsade kaitse kui kasutamise tingimused. Tänapäeva metsanduse suunamine toimub lisaks keelamisele ja käskimisele ka maksude ja toetuste kaudu ning üha enam metsaomanike nõustamise läbi. Raiemahtu ja metsaomaniku otsust mõjutavad kohalik majanduskeskkond, hind puiduturul ja tema isiklik suhtumine metsa. Olukorras, kus riigikogus kokkulepitud metsakasutusmahtudest kasutatakse perioodi (2011–2020) keskmisena ligikaudu 65 protsenti, ei ole põhjust luua metsaomanikele täiendavaid kitsendusi ressursi kasutamisel.

Kui metsanduse arengukavades lepitakse kokku nii metsade kaitse kui kasutusmahud, siis eelkõige looduskaitse- ja metsaseadus on need tööriistad, millega mängureeglid täpsustatakse. Metsaseaduse järgi on mets ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust. Seadus ei määratle taimestiku vanust, mets on metsamaa nii seal kasvava saja-aastase puistuga kui ka just seemnest võrsunud puutaimedega. Eri vanuses metsade väärtus on erinev ja see on pidevas muutumises.

Metsade majandamisel on peaaegu alati olnud puu vanuse kõrval oluline küpsusnäitaja ka puu jämedus. Paremates kasvukohtades kasvab puu kiiremini nii kõrgusesse kui jämedusse ning saavutab oma majandusliku parima väärtuse varem kui puud vähem viljakates kasvukohtades. Seetõttu on lisaks raievanusele kehtestatud ka puistu keskmist kasvu iseloomustavad rinnasdiameetri miinimumsuurused, millest alates võib raiet teostada. See võimaldab puitu parimal moel kasutada ja sellele lisaväärtust anda.

Need kaks samal ajal kehtivat kriteeriumi ei tohiks üksteisest olulisel määral erineda, seetõttu lähendatakse metsaseaduses tehtava muudatusega ka viljakate kasvukohatüüpide kuusikute raievanust. Väheviljakates kasvukohtades saabub puistu küpsus hiljem ning seal on ka vanemate metsade osakaal suurem. Täiendavalt kaitseme vana metsa veerandil metsamaast, kuhu oleme moodustanud kaitsealad.

Tuleb märkida, et maaülikooli metsateadlaste arvestatud puistu küpsusvanus saabub oluliselt varem kui seaduses kehtestatud piirmäärad, seda ka pärast metsaseaduse muutmist. See on n-ö ühiskondlik kokkulepe, et puitu ei varuta metsast majanduslikult kõige optimaalsemas eas, vaid hoitakse muude hüvede tarbeks kauem. Täiendavalt on ka majandusmetsades kohustus jätta raielankidele loodusliku mitmekesisuse tarbeks säilikpuid ning uus metsapõlv kasvama panna.