Andrei Kuzitškini ülevaade Vene meediast: tundmatu Eesti president ja provotseerivad Balti argpüksid

Raadiojaama Ehho Moskvõ eetris pajatas tuntud ajakirjanik Aleksandr Nevzorov Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi imetabastest seiklustest Müncheni julgeolekukonverentsil.

«Ta istus ühe arutlusringi ajal kuulajate seas esiridades ja tõstis käe, et esitada küsimus. Diskussioonijuht teda ei tundnud ja palus end tutvustada. Ta tõusis püsti ja sõnas: «Ma olen Eesti president.» See on tõeline imelugu. Kõige hämmastavam on see, et eestlased hakkasid äkitselt piinlikkust tundma: ah, oh, kuidas siis nii, et meie presidenti ei tuntud ära! Aga selle üle tuleb hoopis uhkust tunda. See on arvatavasti kõige kaunim poliitiline sündmus, sest just selline peabki üks president olema: ilma vilkurita masinata, ilma kapi moodi ihukaitsjateta. Tõeline president on vaikne, tagasihoidlik, tsiviliseeritud, õilsameelne, hea kasvatusega ja absoluutselt sarnane tavalise inimesega. Ja see inimene räägib absoluutselt mõistuspäraseid asju. See ongi, ma arvan, presidendi ideaal, mille üle Eesti võiks praegu uhkust tunda kui oma suurima poliitilise saavutuse üle.»

Sputnik kurdab rasket saatust

Portaal Regnum kõneleb infoagentuuri Sputnik Estonia raskest saatusest, mille vastu peatoimetaja Jelena Tšerõševa arvates «on algatatud massiline mustav infokampaania ja demonstratiivne boikott riigiametnike ja valitsevate erakondade poliitikute poolt».

Agentuuri esimese tegutsemisaasta puhul antud intervjuus väidetakse, et «Sputnik Estonia töötajaid ei akrediteerita Eesti avalikele üritustele, riiklike ja mitteriiklike asutuste esindajad keelduvad agentuuri ajakirjanikega suhtlemast, mõned inimesed sõna otseses mõttes põikavad korrespondendi eest ära, kui kuulevad, millist väljaannet too esindab. Mõne päeva eest kinnitasid Eesti haridusminister Mailis Reps ja kohalik väljaanne Postimees avalikult seda, millest olid terve aasta sosistanud meediapersoonid ja poliitikud: Eesti kaitsepolitsei on soovitanud valitsuse liikmetel, riigiametnikel ja poliitikutel mitte suhelda võimudele ebameeldiva Sputnik Estonia töötajatega.

Enne seda epohhiloovat avaldust olin ma vähemalt lootnud, et Eesti, end demokraatlikuks nimetava riigi, kus kõrgeimaks väärtuseks peetakse sõnavabadust, võimustruktuurides leidub ikkagi eneseteadlikke isikuid, kes võtavad endale õiguse ise valida, millise meediaga suhelda, ning et jutud müütilisest soovitusi sisaldavast kirjast ongi ikkagi ainult kuuldused. Ent selgus, et see on tõde. Meid jälitatakse, sest me kõneleme sellest, millest teised vaikivad! Tingimused, milles tegutseb Sputnik Estonia, ainult kannustavad meid ega luba meil ennast lõdvaks lasta.»

Baltikumi alterntiivmeedia

Infoagentuur Lenta.ru avaldas ajakirjanik Vladimir Veretennikovi artikli «Eeter šokolaadis». Autor on käsile võtnud teema, miks Baltikumis tahetakse luua «alternatiivset» vene meediat. Artikli lähtepunktiks sai Eesti valitsusjuhi Jüri Ratta esinemine, kes pooldas riigis selliste venekeelsete ajakirjandusväljaannete loomist, mis erinevalt «propagandistlikust» Venemaa ajakirjandusest pakuksid Balti riikide elanikele «tõest» teavet. Lenta.ru selgitas välja, mil moel kavatsevad Balti riigid rajada venekeelsele elanikkonnale alternatiivse massiteabevõrgustiku.

Eesti peaminister teatas, et on vaja arendada venekeelset ajakirjandust, et Venemaa televisiooni, raadiojaamade ja ajalehtedega harjunud auditooriumil oleks valik. Jüri Ratta sõnul suhtleb Eestis vene keeles vähemalt 25 protsenti vabariigi elanikest. Et paljud neist eelistavad seniajani hankida teavet Venemaa allikatest, tekitab see «pingeid ühiskonnas». Eesti peab selle probleemiga tegelema ning ühtaegu valmistuma võitluseks potentsiaalsete inforünnakute ja võltsuudistega. Juba 2015. aasta septembris käivitati Tallinnas venekeelne telekanal ETV+. Ent kõige põhjal tundub, et Ratta arvates sellest ei piisa, eriti kui pidada silmas asjaolu, et möödunud aasta septembris lõpetasid vabariigis tegevuse kaks viimast venekeelset trükiväljaannet. Peaministri sõnul on võimalik, et seoses riiki paigutatavate USA väeüksuste ja NATO mitmeriigipataljoniga paisatakse ühiskondlikku ruumi hulk võltsuudiseid «eesmärgiga diskrediteerida Eestit ja luua meie ühiskonnas pingeid».