Tarmo Pikner: sada päeva, mis ajasid reformierakondlased segadusse

Ausalt öeldes ajas mind hirmsasti segadusse meie võimaliku järgmise Oscari-kandidaatfilmi pealkiri «Päevad, mis ajasid segadusse». No nii tobedat pealkirja annab ikka välja mõelda (võrdluseks – päris filmitegijad kasutavad ühesõnalisi löövaid pealkirju: «Titanic», «Spartacus», «Kleopatra», «Jackie»). Nüüd, uuenenud Keskerakonna juhitava valitsuse sajale tööpäevale vaadates hakkan aru saama sellise totaka sõnastuse mõttekusest (küll teises kontekstis).

Kõige suuremat segadust tekitas ühesuunalises liikluses ootamatult vasakpöörde sooritanud valitsus reformierakonnas, kes ise on positsioneerinud end ainuvõimaliku valitsusparteina. Reformarite triumviraat Michal – Ligi – Pevkur ei ole hoidnud värve kokku, kirjeldamaks Ratase valitsuse küündimatust.

Tõele au andes, eks verivärske keskerakonna juhina peaministritoolile potsatanud Jüri Ratas on selleks ka küllaldaselt põhjust andnud. Piirdub ju tema riigipoliitiku kogemus põhiliselt riigikogu asespiikri rolliga, kus Ratas erakordselt silma paistnud – sepapoisi õpilase kombel spiikrihaamriga vastu lauda virutades.

Samas, õpipoisi teed on ta valitsust juhtima asudes jätkanud, asudes õppima inglise keelt ja kuulu järgi ka vene keelt. Igati tore pealehakkamine, kuid kas ei peaks olema mitte vastupidi – enne käia koolis ja siis asuda pedagoogi rolli.

Vene keele oskus on muidugi hädatarvilik ja mitte ainult seetõttu, et vene keel on keskerakonna teine riigikeel (või teise riigi keel, kellega koostöösuhted). Vene keelt (tegelikult, vene hinge) on vaja põhjalikult tunda, et ei juhtuks paksu pahandust, nagu see juhtus haridusminister Mailis Repsiga, kuigi sõna «sputnik» kõlab samamoodi nii eesti kui ka vene keeles.

Mis tehtud, mis teoksil?

Kui vanajumal lõi maailma kuue päevaga, asi siis saja päevaga Eestisse maapealne paradiis luua, umbes nii jäi mulje Ratase lubadustest. Uus Eesti oli vaja saja päevaga valmis saada, sest ühed valimised on ukse ees ja järgmised juba akna taga ning mine tea, mida rahvas hääletuskastide juures arvab heaks teha.

«Valitsus on 100 päevaks seadnud julged sihid,» ütles Ratas ametisse astudes ja lisas: «100 päeva programmis on 101 ülesannet ning nende täitmise tähtaeg jõuab kätte 3. märtsil.» Arvestades asjaoluga, et poliitikuil on 101 piires (riigikogulaste arv) pidevalt raskusi matemaatiliste tehetega, oli aja möödudes aruande päevaks saja ühest ülesandest saanud hoopiski 88. Aovalgeni peetud valitsuskabineti istungil, kus riigiplaani täitmist arutati, selgus, et tehtud on 70 herakleslikku tegu ja ülejäänud on järelikult teoksil.

Kas saja päeva plaani kirjutatud «rahvaarvu suurendamine» ja «riigi majandusseisakust väljaviimine» on tehtud 70 teo hulgas või mitte, pole päris selgeks saanud. Selgus saabub ilmselt saja nädala või saja kuu pärast. Mis aga selgeks sai, oli, et ka õiguskantsleri büroosse on jõudnud segadusse ajavad päevad. Nimelt, tekitas segadust üks ülepeakaela vastuvõetud seaduste kobar, kus kirjas hulk piiranguid ja maksumuudatusi.

Õiguskantsler arvas, et õigus pole mitte ainult valitsejail, kes soovivad hoolitseda viinarahva tervise eest, vaid õigus on ka ettevõtjail, kes planeerinud oma kasumid juba aastateks ette – mis sest, et rahva tervise arvelt. Probleemi olemus seisneb küll selles, kui palju saab üks valitsus aastateks (järgmisele valitsusele) määrata ette maksumäärasid, mis ahendavad poliitika kursimuutuse võimalusi. Esimesteks lärmilööjateks olid aga ikkagi konkreetsed lobistide grupid, kelle varbaile astuti.