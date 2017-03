Kuldse Trio amokk

Eile sai sellel valitsusel läbi sada päeva. Ei saa öelda, et see oleks päris kriitikavaba olnud, sest esimese kuu sisse mahtusid ka ööistungid riigikogus. Viimastel aastatel pole selles muidugi midagi imelikku, sest ka Taavi Rõivase teine valitsus sai esimese saja päeva jooksul riigikogus öösiti mööda koridore edasi-tagasi tammuda.

Kui Jüri Ratase valitsus lubas valitsemiskultuuri uudsust tuua, siis mõneti pole see kindlasti nii läinud. Üle ega ümber ei saa maksude muutmiseks mõeldud kobareelnõudest, mis on saanud justkui iga uue valitsusega kaasnevaks nähtuseks.

Nii läks ka seekord ja mis eriti tähelepanuväärne, seda tegi Keskerakond, kes ise on varem rääkinud teerullidest ja muudest taktikatest. Selle jutu rääkijate kohta võib anda jürirataslikult väga selge hinnangu: silmakirjateenrid.

Veebruari keskel andis niinimetatud maksukobara ühele osale oma hinnangu ka õiguskantsler Ülle Madise, kes hindas õlleaktsiisi kiiremas korras tõstmist põhiseaduses sätestatud õigustatud ootusega vastuolus olevaks. Kui siia lisada seegi, et valitsus võttis juba detsembris tagasi oma autode maksustamise plaani, siis võib valitsuse tegevust nimetada rabedaks.

Valitsusele lähedal seisvad inimesed ütlevad, et Ratase valitsuse otsustamisstiil erineb Taavi Rõivase omast. Kui Rõivas tegi enne otsustamist igale teemale umbes seitse kooskõlastusringi peale, siis Ratas teeb neid paar tükki vähem. See on aga kaasa toonud kolmepoolseid komisjone, kus asju arutatakse. Otsustusprotsessi see just ülemäära läbipaistvamaks ei tee.

Samas tuleb tunnistada, et uuel valitsusel peab olema võimalus otsustada ning siin tuleb neid kiita: otsustada on soovitud ja on julgetud. Otsustusvõimet on tagant kannustanud ka teadmine, et suur osa sisulisest seadusandlikust tööst peab olema tehtud riigikogu käimasoleva kevadistungjärgu jooksul. Selline rutt tuleneb sügisel toimuvatest kohalike omavalitsuste valimistest ning teisel poolaastal toimuvast Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumisest.

Kui need kaks asja läbi saavad, jääb valimisteni vaid veidi üle aasta. Kui IRL ja SDE on sel ajal endiselt samasuguse reitinguga kui praegu, ei tee see valitsus enam ühtegi otsust, mis tekitaks ülemäära suurt kära. Ilmselt tõdevad mõlema erakonna juhidki, et nad on koos EKRE ja Vabaerakonnaga samas reitingusoos kinni ning see, kes neist esimesena kindla jalgealuse leiab, liigub teistelt suurte sammudega eest ära.

Kui tulla tagasi Andres Ammase öeldud lause juurde, siis avansiks saadud pattude andestamise aeg on läbi. Kui riigikogu rahandus- ja põhiseaduskomisjon ei tee õlleaktsiisi asjus järgmisel nädalal vajalikke otsuseid, läheb õiguskantsler sellega üsna pea riigikohtusse. Ja seal ei anta valitsusele mingit armu.

Jüri Ratase valitsuse mitmed sammud näivad püüuna olla eri ühiskonnakihtide seas sama populaarne, kui oli omal ajal menubänd Kuldne Trio.