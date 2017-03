Monika Maljukovi repliik: meeldetuletus Siim Kallasele, mida tähendab palgavaesus

Muidu igati tore ja sümpaatne riigimees Siim Kallas suutis taas jahmatada. Reformierakonna auesimees teatas oma eilses majanduskonverentsil «Kuidas võita järgmine kümnend?» peetud kõnes, et «mingi hiinakeelne jutt «palgavaesusest» ja «palgalõksust» jääb mulle muidu arusaamatuks, välja arvatud, et nendega seotud maksumuudatused ei toeta ei algatusvõimet ega töökust ning on seega mulle vastunäidustatud.» Taolisest avaldusest õhkub vastu täielikku empaatiavõimetust ja kõrki veendumust, et Eesti kuulub kõrgepalgalisele eliidile ja ülejäänud vaadaku ise, kuidas nad hakkama saavad.

Tulen siinkohal Kallasele appi ja tõlgin talle «hiina keelt». Palgavaesus tähendab seda, kui sa rabad hommikust õhtuni tööd teha, aga ostad sageli allahinnatud toidukraami ja kannad teise ringi riideid. Palgavaesus tähendab seda, kui sa ei saa käia teatris ega lubada oma lastele puhkusereise, ka mitte sõitu Soome. Palgavaesus tähendab seda, kui sa ei jaksa hambaid ravida ega vähegi kallimaid ravimeid osta… Seda rivi võib pikalt jätkata. Taolist elu elavad Eestis kümned ja kümned tuhanded täiskohaga töötavad inimesed. Tuhanded on palgavaesuse tõttu läinud võõrsile tööle. Alampalka ja pisut enam teenivate inimeste kõrval siplevad palgavaesuses sageli ka inimesed, kelle töötasu jääb keskmisele palgale alla.

Valitsus on võtnud ette maksupöörde, mis aitab alates uuest aastast 80 protsenti Eesti palgasaajatest. Tulumaksuvaba miinimumi viimine 500 euroni jätab neile, kelle palk on väiksem kui 1200 eurot, iga kuu kätte 62 eurot rohkem. Lisarahaga saavad arvestada ka kõik need, kelle palk jääb 1200–1600 euro vahele. On tõsi, et inimesi, kes teenivad üle 2100 euro, ootab väike maksukoormuse tõus – nimelt kaotavad nad kuus 32 eurot.

Viimastel päevadel kostub ka erakonna juhtpoliitikute suust lausa taevani hala, kuidas valitsuse maksumuudatused ettevõtlust suretavad ja ettevõtlikke inimesi karistavad.

Loodetavasti on sellest abi ja Kallas suudab edaspidi avarama pilguga Eesti ja ka tema murekohtade peale vaadata.

Sama soovitan ka kõigile teistele reformierakondlastele. Viimastel päevadel kostub ka erakonna juhtpoliitikute suust lausa taevani hala, kuidas valitsuse maksumuudatused ettevõtlust suretavad ja ettevõtlikke inimesi karistavad. Asjaosaliste endi ehk siis inimeste, kelle sissetulek ulatub üle 2100 euro, kurtmist kuulda ei ole. Usun, et enamik kõrgema palga saajaid tahab tänasest sidusamat ja tugevamat ühiskonda, tahab elada turvalisemas keskkonnas ja riigis, kus nende laste õpetajad saavad väärikamat palka.