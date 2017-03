Venemaa dilemma: olemaks suur, peab olema impeerium, ent olemaks impeerium, tuleb piirata vabadusi

NYT artikli „3 presidenti ja Putini mõistatus“ kohaselt (24. III 2014) on USA juhid muudkui lootnud Venemaaga ühisosa leida, ent jõudnud ikka selleni, mida Bush on tunnistanud Anders Fogh Rasmussenile: „Putin on halvasti informeeritud. Vaidleks nagu kaheksanda klassi õpilasega, kes on asjast valesti aru saanud.“ Teie olete veendunud ühisosa leidmise lootusetuses. Venemaa rahvusvaheliste suhete teooriat, praktikat ja ajalugu uurinuna maalite trööstitu pildi: venelaste ja lääne arusaamu lahutab paljuski kuristik.

Ma ei ole veendunud ühisosa leidmise lootusetuses. Küll aga teame rahvusvaheliste suhete ajaloost, et sel ühisosal ja strateegilisel rahumeelsel kooseksisteerimisel Venemaaga on läänele olnud alati oma hind. Näiteks Teises maailmasõjas võitlesid USA ja Suurbritannia koos totalitaarse NSVLiga teise totalitaarse riigi, natsi-Saksamaa vastu. Selle hind oli Jalta kokkulepped ja Nõukogude totalitaarse ruumi laienemine Ida-Euroopas. Meie maksimegi nimetatud strateegilise koostöö eest, saades vastu tahtmist NSVLi osaks. Ka praegu tahab Venemaa normaalsete suhete eest läänega eriõigusi endise NSVLi ruumis, vähemasti Ukrainas, Moldovas ja Lõuna-Kaukaasias. Ja kui ikkagi välisminister Lavrov ütleb taas, nagu ta just äsja tegi, et ÜRO peaks tegelema Eesti ja Läti kodakondsusetuse probleemiga, siis näitab see, et ka Balti riikide suunal pole Venemaa välispoliitiline mõte maha rahunenud; kuskil on mingi ärritus ja rahulolematus endiselt sees.

Lääne ja USA seisukohalt ongi siin tõsine vaidluse koht: kes on suurim oht või rivaal – islamistid, Hiina või Venemaa? Ühe lääne mõjuka mõttevoolu järgi pole ka agressiivsusele kalduv Venemaa suures plaanis nende ohtude seas number üks. Ka väärtuste osas on venelaste ja läänlaste ühisosa ikkagi suurem kui näiteks islamistidega; lõpuks on meil ju Venemaaga ühine kristlik taust, mis siis, et seal valitseb õigeusk. Minu sõnum ei ole üldse see, et Venemaaga ühisosa leida on lootusetu, vaid et ühisosa leidmiseks tuleb olla hästi aus ja realistlik selles osas, milline Venemaa on. Kui teha seda realistlikult ja roosade prillideta, on mingi ühisosa leidmine endiselt võimalik.

Bush ja Trump pole ju samuti ei intellektuaalid ega moraalsed gigandid, Putin paistab intellektuaalselt nutikamgi. Teie ei osuta siiski pelgalt mõtlemise erinevusele. Mööndes, et hegellikul ideel universaalsest progressist ei ole just paremad päevad, usute ometi lääne moraalsesse üleolekusse.

Lääs pole tsivilisatsiooni mõttes universaalne, kõiksuse ainuväljendaja. Lääne tsivilisatsioon on protestantismi, katoliikluse ja ka juutluse pinnalt sündinud tsivilisatsioon, kus rõhutatakse indiviidi vabadust (õigused) ja otsustusõigust (demokraatia). Kui keegi teine kuskil mujal tahab uskuda millessegi muusse, näiteks üleloomulike võimetega ja kõrgema võimu antud tsaari, siis ei ole lääne tsivilisatsioonil õnnestunud seda seni keelata ja vaevalt see õnnestub edaspidigi. Seega on minu arvates küsimus lääne tsivilisatsiooni moraalsest üleolekust peamiselt usu küsimus. Ma ei pea vältimatult vajalikuks, et lääs peaks tundma mingit pidevat üleolekut Venemaast või islamimaailmast; aitab sellest ka, et lääs ise saab edasi olla lääs. Küll aga peame võitlema nagu lõvid muude kohtade õiguse eest defineerida end lääne väärtus- ja julgeolekuruumi osana, selle eest, et nad saaksid seda olla. Selles mõttes pole mu seisukohad mitte niivõrd Venemaa-kriitilised, vaid ka läänekriitilised: lääne universalismitaotlusest, et igal pool peaks jagatama läänelikke väärtusi ja eluhoiakut, on minu silmis tänaseks saanud tupiktee, osa probleemist, mitte osa lahendusest. Need kultuurid, kes pole läänelikeks väärtusteks valmis või jagavad neid vaid osaliselt, ei peaks ka teesklema ja nõudma, et neil on täpselt samasugune õigus saada osa lääne kujundatud rahvusvahelise õiguse sellest osast, mis kannab või peegeldab eelkõige läänelikke väärtusi.