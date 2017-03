«Kui me rääkisime alkoholikultuurist laiemalt, siis see on miski, mille inimene on ise läbi tunnetanud ja ühiskonnas omaks võtnud. Aga kui mõnelt poliitikult tuleb väga karm korraldus, siis kultuuri niimoodi omaks ei võeta. Seepärast julgesin kasutada sellist sõna nagu vägivald,» lisas Kalvi.

Liviko juht tõdes, et teravik on suunatud liigtarvitamisele ning halbade harjumuste muutmine peaks olema kogu ühiskonna asi. Kasumi vähenemist alkoholitootjad ei karda, pigem suunatakse eksport riikidesse, kus tulu on tõenäolisem, kuna Eesti on alkoholilembuse kuvandit murdmas.

Kampaania «Kui võtad, võta vett vahele!» kutsub inimesi üles iga tarbitud alkoholiklaasi vahele jooma klaasi vett. Alkoholile vee vahele joomine aeglustab alkoholi tarbimise tempot ning aitab vältida olukordi, kus inimesed alkohoolseid jooke liiga kiiresti tarvitades ruttu purju jäävad.

Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu algatatud kampaaniaga on juba liitunud ligi 50 baari, kus klientidele alkoholi kõrvale kampaaniaperioodile tasuta vett pakutakse ja viis suurt kaubandusketti, kus alkohoolsed joogid kannavad kampaaniasõnumiga kaelarääkijaid.