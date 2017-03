MERLE KARRO-KALBERG: Kavandatav Tallinna linnaruum vastab nõuetele, kuid on igav ja ühetaoline

Tallinna ruumiline tulevik on nüüdseks pisut klaarimaks ja käegakatsutavamaks saanud. On enam-vähem selge, millist Tallinna lähiaastakümneteks kavandatakse, millise linnaruumi nimel on kesklinnas aastaid haigutanud augud, mida isetekkelise ajutise tegevusega sisustatud tühermaad oodanud. Eelmisel nädalal selgus, millise näo saab Kalarand ning avalikustati peatänava teise etapi võistluse võitja. Me teame umbkaudu esmaste kavandite järgi, millist keskkonda plaanitakse Admiraliteedibasseini äärde, näeme, kuidas vanalinn kaob uusehitiste müüri taha. Teame, et Tallinna Sadam kavandab üht suurt arendusala ja selle esimesed tulemused peaksid selguma aprilli alguses. Linnahalli kordategemine on koalitsioonilepingus kindlaks määratud, esimesed koosolekud ja kismadki sel teemal peetud. Linnahalli kõrvale mere äärde kavandatakse tihedat elu- ja ärirajooni. Riik plaanib maha müüa Patarei merekindluse. Sadamat ja äärelinna hakkab ühendama Reidi tee. Paljude projektide kohta on kuulda, et kohe-kohe lüüakse kopp maasse, raha ehitamiseks on juba olemas ja kõik plaanitu saab kindlasti ja peagi teoks, inspireeriv tähtaeg on riigi 100. aastapäev.

TANEL VEENRE: Käsikaudu laetud patarei

Materjal suunab käega mõtlejat, meelitab dialoogile. Isegi kui protsess on kontrollitud, jätab juhus otsad avatuks, andes võimaluse peegeldada endas inimlikku ebatäiuslikkust.

Keeruline öelda, kas kõigepealt on süda, mõistus või käsi, kuid kusagil selles kolmnurgas on peidus kõik kunstiloome saladused. Ju need suhted võivad olla nurkade poole kaldu, kuid kui stereotüüpselt väljenduda, siis on poeesia juured südames, arhitektuuri omad ajus ning käsitöö algab kätest.

Tarbekunst ehk rakenduskunst ehk tänapäevasemalt materjalipõhine disain püüab neid kolme üheks manada. Proportsioonid ei pea tingimata kuldlõiget järgima, ikka on leidunud kirglikke poeete sepanahas ja arhitekte, kes kaotanud end pilvetsikuraatide ehitamisse.

Konnatiigist välja. Reet Varblase intervjuu EKA nahakunsti osakonna juhataja Lennart Männiga. LENNART MÄND: «Teistsugusus tuleb ära kasutada: headele tehnilistele oskustele oleme lisanud disainmõtlemise. »

MAARJA UNDUSK: Eetika ja esteetika ristteel

Nahakunstnik mõtleb end meeleldi elukunstnikuks, kes annab nahale uue hingamise.

Meie, kes me keerleme elurattas sellest välja pääsemata, peatust tegemata, enne lõplikku mahapudenemist (kujutlen inimkonda sebimas pöörleval maamunal, kus kumeruse alumisele äärele jõudjad pudenevad lõpmatusse, kui väga nad ka ei püüaks vastassuunas joosta ja rohujuustest kinni hoida), puutume igapäiselt kokku meid ümbritsevate elusolendite surmaga inimese käe läbi, sündigu see siis toidu- või kehakattevajadusest. Ka loomad, linnud, putukad, mastimännid, tomatid ja porgandid pöörlevad elurattas meiega kaasa. Ussike sööb õuna sisse augu, laululind nokib ussikese ja viib pessa, vares haarab laululinnu endale söögiks, rebasel õnnestub vares kätte saada ja nahka pista, jahimees võtab rebase saagiks ja pargib selle naha oma prouale kraeks. Looduse paratamatu ringkäik.

SILLE PIHLAK: Digiühiskonna keha ehitus