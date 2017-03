Sandra Niinepuu: massikõrghariduse kaitseks

Inimeste töötajäämise lahenduseks on just nimelt anda neile piisavalt laiapõhjaline haridus, et rööbaste lõppemine neid kraavi ei viiks, et nad suudaksid õppida ja kohaneda läbi elu.

Ei tasu valida automaatkassa asemel kassapidajaga kassat haletsusest, et muidu jääb õnnetu ju varsti tööta. Inimene kassalindi taga on võimeline ja väärt tegema midagi enamat kui kaupadelt triipkoodi sisselugemine. Haridussüsteemi eesmärk on aidata need võimed välja arendada.

Riigipea annab eeskuju

Mida igaüks paremini teha saab, on julgustada ja toetada teist rohkem õppima, nagu seda on teinud ka näiteks president Kersti Kaljulaid nii sõnades kui ka isikliku eeskujuga.

Kuidas siis saavutada positiivse tähendusega massikõrgharidust? Teist tüüpi mure on, et haridus küll lolli ei riku, aga poolharidus küll – mure kõrghariduse kvaliteedi pärast. Esiteks tuleb vaadata küsimust, kuidas õpetada. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste kasutamine selleks, et võimaldada massidele ligipääs varem elitaarseks peetud teadmistele, ei ole ammu enam midagi utoopilist. Online-kõrgharidusplatvormide vahendusel saavad tuhanded MOOCide näol osa Stanfordi, MIT, Berkeley ja teiste maailma tippülikoolide õppejõudude kursustest.

MOOCid üksi kõrgharidust fundamentaalselt ei transfomeerinud ega kaotanud vajadust ülikoolide järele, kus võimalik loengusaali füüsiliselt kohale minna, aga nad näitasid suunda: informatsiooni vastuvõtmiseks saab õpetajaga edukalt kohtuda ka virtuaalruumis. Loomulikult peavad maailmasuuruse auditooriumiga kaasas käima ka veidi teistsugused õpetamis- ja hindamismeetodid.

Kõrgharidussüsteem ei ole seni osanud, suutnud või tahtnud õpet radikaalselt transformeerivaid lahendusi kasutusele võtta. Küsimus ei peaks ülikoolile olema mitte selles, kuidas internetis läbitud MOOCide eest ainepunkte arvestada, vaid kuidas omaenda kursused niimoodi ümber kujundada, et õppejõud ei peaks pidama nädalate kaupa massiloenguid ja lõpuks hindama sadat esseed.

Kuidas hoida kokku aega ja energiat, asendades madala efektiivsusega kontaktõppe vormid virtuaalõppega ja selle asemel võimaldada rohkematele parema kvaliteediga seminare-praktikume-harjutustunde. Võtame tehnoloogia kõrghariduses tõeliselt innovatiivselt kasutusele. Miks ei võiks see olla järgmine peatükk Eesti IKT eduloos.

Uued harjumused

Kui kõrgkool pakub kvaliteeti, peab õppijal olema motivatsioon ja valmisolek seda vastu võtta. Kurdetakse, et sellisel õppekorraldusel, kus koduülesandeks on loeng läbi vaadata, et siis praktikumis küsimusi küsida ja koos õppejõuga arutada, pole mõtet, sest tudengid ei viitsi ettevalmistavat tööd teha.

See häda tuleneb paljuski harjumusest ja loengute kuulamise kultuurist. Kui tudeng on suutnud hommikul kella kaheksasesse loengusse ilmuda, on tal tunne, et ta on juba kogu maailmale teene teinud, ja äkki jääb midagi kõrva isegi siis, kui kogu aja teise aine kodutöö, Facebooki, 9gagi või mõne mänguga tegeleda.

Tegelikult on selline aeg kõigi osapoolte jaoks raisatud. Uus kultuur ja harjumused aga ei teki niisama, nende kujundamiseks tulebki vaeva näha.

Õppimine-õpetamine on tagasisidestatud protsess. Teatavasti ei saa teadmisi lihtsalt kulbiga pähe panna. Ei saa ikka veel ka juba 18 aasta taguse Matrixi-filmi kombel pähe programmeerida. Õigupoolest on vajadus selle järele ka üha vähenemas.