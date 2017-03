Taavi Tillmann: praeguse valitsuse tervishoiupoliitika teeb meist parimad haiguste ennetajad, aga arstiabi kättesaadavus langeb

Alkoholiaktsiis päästab elusid

Eestis tekib kordades rohkem südamerabandusi ja ajuinsulte kui naaberriikides, seda eriti vanuses 50–65 eluaastat, mil töötajate panus majandusse on kõige viljakam. Üks juurpõhjus on meie regulatiivne keskkond, kus tasakaal on olnud kaldu tervist ohustavate kaupade tootmise, reklaamimise ja müümise poole. Kiiduväärselt tõstsid eelmised valitsused kange alkoholi aktsiisi, vähendades seega tarbimist ja suremust. Paraku on õlu oma hinna tõttu praegu kättesaadavam kui neli aastat tagasi.

Uue valitsuse plaanid võivad natuke elavdada Läti piirikaubandust, kuid sellele vaatamata alkoholi keskmine tarbimine kindlasti väheneb ja eluiga pikeneb. Seda tõestavad näited nii Skandinaaviast kui kodust: oodatava eluea märkimisväärne hüpe Eestis aastatel 1986 ja 2008 tuli peamiselt tänu alkoholi kättesaadavuse piiramisele. Ka Eesti võiks kaaluda seadust, millega alkoholiaktsiis tõuseb igal aastal automaatselt, vastavalt inflatsiooni ja/või keskmise palga tõusule.

Suhkrujoogimaks vähendab tarbimist

Samadel põhjustel toetab suur osa terviseedendajatest suhkrujoogimaksu. Teiste riikide kogemused ütlevad, et see vähendaks tarbimist ja seega hambaaukude, ülekaalu, südamehaiguste ja vähi teket. Hea on näha, kuidas Eesti riik võtab õiguse reguleerida toiduainetööstust, mille osatähtsus haiguste tekkes on viimaste aastakümnetel oluliselt tõusnud. Tulevik, kus tervislik toit on soodsam kui ebatervislik toit, on realistlik eesmärk, kuid selleni on veel pikk tee minna (eriti soola puhul).

Reklaamipiirangud kaitsevad eeskätt noori ja alaealisi

Tubakapakkide eksponeerimise keelamine poodides vähendab impulssoste eeskätt neil, kes üritavad suitsetamisest loobuda, aga ka noorte seas, kelle jaoks tubaka kadumine vaateväljast seostub tubaka denormaliseerimisega. Järgmise sammuna võiks sigarette pakendada standardse välimusega pakenditesse, nii nagu on tehtud Austraalias ja Suurbritannias (kus muuhulgas on keelatud ka pakkide eksponeerimine). See kaotaks ära pakendite peibutava värvi ja visuaalse ilu, mis võivad meelitada noori suitsetamist proovima.

Samal põhjusel toetatavad nii terviseeksperdid kui ka rahvas laiemalt alkoholi reklaamimise keelamist ning alkoholitoodete eraldamist poodides vaheseintega. Nii nagu tubakas, on ka alkohol sõltuvust tekitav kaup, mille vähenegi tarbimine kahjustab iga inimest. Ei ole ühtegi mõjuvat põhjust, miks alkoholireklaam peaks olema lubatud, kui tubakareklaam on keelatud.

Tööstuse arvamust võib kuulata, aga mitte sellest lähtuda

Hea on näha, et tubakatootjad pole seadusloome protsessi kaasatud. See on kooskõlas 2003. aasta rahvusvahelise tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooniga, mille ka Eesti on ratifitseerinud. Seal toonitatakse, et koostöö tootjatega, kelle põhimõtteline eesmärk on propageerida tervist ohustavate kaupade müüki, mõjub alati rahva tervisele halvasti, sest huvide konflikt on niivõrd suur.

Samuti tundub mõistlik piirata konsulteerimist alkoholi- ja ebatervislike toidukaupade tootjate ja edasimüüjatega. Tasuks aga kuulata nende reaktsioone – tööstuse heakskiit viitab sellele, et need meetmed ei pruugi tarbimist ja haiguste teket vähendada. Kindlasti ei tohiks tööstust kaasata seadusloome protsessi selliselt, et eelnõu nende heakskiidu pälvimiseks korrigeeritakse. See aitaks kaasa suhteliselt väikese majandussektori arengule, kuid aeglustaks terve rahva tervise, heaolu ja majanduskasvu. Sarnaselt riigikaitsega vajab ka tervisekaitse raskeid otsuseid, tugevaid poliitikuid ning proportsionaalset meediakajastust, mis arvestab mõju Eesti rahvale ja majandusele.