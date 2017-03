Marian Võsumets: jätke Ossinovski rahule

Ossinovski on kogenud poliitikuna kindlasti piisavalt teflonmees, et need kommentaarid endast mööda lasta. Ja asi polegi ministri tunnete riivamises, vaid selles, milline menu saadab Ossinovsky-nimelise viina ja muu atribuutika turule tulekut. Televiisorist näen, et tuleb ka ossikükki tegevat ja punast kapuutsi kandvat ministrit kujutava etiketiga vesi õllepudelis. Või õlu veepudelis. Vahet pole, piinlik on juba.

Aga lõõpimine ei lõppe. Konkureeriva lehe fotograaf passis vabariigi aastapäeval nurga taga, oodates hetke, mil Ossinovski veinilaua juurde saabub. Haarab klaasi, tõstab suu juurde, joob, räägib inimestega ja võtab järgmise lonksu. Selliste lähikaadritega saab dramatiseerida mis tahes tegevust, juurde muidugi pealkiri voolavatest veinijugadest.

Süldilaudades üle Eesti meenutab vanem seltskond, et valitsused, kes õlle hinda tõstavad, kaua ei püsi. Tõsi on, valitsused on rahva nägu. Kui vahepeal satubki mõni «apsakas» sisse, tuleb see kiirelt likvideerida, et valitsus saaks rahva nägu edasi olla. Kuid meenutagem, et Ossinovski on üks neist, kelle jaoks ei ole poliitika isikliku tööhõive küsimus. Kartma peaks just viimast.

Haridus ja perekondlikud sidemed lubaksid tal tegutseda palju tänuväärsematel kohtadel, kuid miskipärast on ta võtnud kanda ebapopulaarse poliitiku taaga. Kes teeb vabatahtlikult endale nii? Kas teie teeksite? Sihikindlus ja julgus ebapopulaarseid otsuseid teha ei ole kindlasti miski, mis meie poliitikuid keskelt läbi esmajoones iseloomustaks.

Võimalus end pildituks juua jääb igatahes alles. Selles mõttes pole võrdlused kuiva seaduse ja Gorbatšoviga üldse asjakohased. Veel vähem on asjakohane tõdemus, et nn Ossinovski seadused ehk reklaami ja kättesaadavuse piiramine töötavad ainult noorte puhul, kogenud joomareid see ei päästa. Tõesti, ainult noorte?! Sellest on küll kahju.

Silma ja kõrva kriibib ennekõike see, kuidas Ossinovskist on ühtäkki saanud kogu mageduse sihtmärk. Kurval kombel laienes see nähtus sel nädalal ka tema abikaasale, järjekordse mõttetu naljaga populaarse raadiokanali eetris. Lihtsalt seetõttu, et selle üle on mugav lõõpida, sõbramehe õlapatsu saab ikka kirja. Ärgem ikka nii madalale laskugem.