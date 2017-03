Postimees 1896. aastal: libaprohvetid ja libauudised

Selle sõnume kohta toob keegi isand «Perno Ztg.» sees õienduse, mille sees öeldakse, et see sõnum mitte tõsi ei olla ja koguni «liialdades» räägitud. Kirjasaatja võtnud ise ühest palvetunnist osa ja ei olevat ühtegi «möirgamist» ega selle sarnast kuulnud. See on tõesti ime, kuda tõtt püütakse ümber lükata!

Uuesti pean siin ütlema, et minu saadetud sõnum täitsa tõe põhjal seisab; seda, millest kirjutasin, olen ma ise oma silmaga näinud ja kõrvaga kuulnud ja pääle minu suur kogu päältkuulajaid. Ei ole sääl midagi räägitud, mis mitte ei sündinud; ei ole minu sõnumi sees ka midagi «liialdades» öeldud, vaid ennemini «väheldades».

See on ka veel imestamist väärt, miks «Pern. Ztg» kirjasaatja niisuguste ümber hulkujate «rohvetide» eest välja astub? Sest mis otsivad niisugused «ärganud-vennad» Mihklisse; eks ole Mihklis ise oma Jumalasõna kuulutajad?

Soovida oleks, et igaüks niisuguste «ümberhulkujate» segajate vastu välja astuks ja neid minema kihutaks, kuhu nad ilmuvad! «Üks võõras» 4.03.1896