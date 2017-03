Postimees 1930. aastal: esimesed kevade märgid

Talitee on sedakorda läbi. Vähemasti linna tänavatel, kus juba eile üksikud hobusemehed vankritega liikusid. Ettevaatust ka üle jõe käimistega. Eile tahtis veel keegi [Tartus] Vabadussilla lähedalt üle minna. Pidi aga sellest julgest teost loobuma kaldaäärse veeriba pärast. Eriti kardetav on kevadine jää. Soe päike teeb jää sagedasti mõne tunni jooksul niivõrd rabedaks, et see enam inimese raskust välja ei kanna.

Ilmajaam seletab, et esimesed kevadeilmad pole tulnud üksi meile, vaid ka mitmele poole mujale. Eile hommikul oli näituseks Kesk-Skandinaavias kuni 7 kr. ja Lõuna-Soomes kuni 6 kr. sooja, meil samal ajal aga märksa vähem, 2-4 kraadi. Ka Kesk-Euroopas pole külmal valitsust. Ilmateadlaste arvates suurt külma tänavu enam ei peaks tulema. 3.03.1930