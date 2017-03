Rein Veidemann: mis see jumal meid on loonud?

Sealtpeale, jah, kõik need viiskümmend aastat pärast Jaan Toominga Kitzbergi-lavastuse nägemisel kogetud vapustust olen ikka ja jälle leidnud end samuti küsimast: «Mis see jumal meid on loonud?» Sest see ei ole ainult küsimus võrdsusest-ebavõrdsusest, orjusest-vabadusest, ajaloo ülekohtust või õiglusest, süsteemi võõrandumisest ja ületamisest, nagu see kõlas publiku kõrvus 1960ndate lõpus ja nagu kõlab ehk paljude jaoks nüüdki. See on ühtlasi, aga võibolla ennekõike küsimus elumõttest, mis on rohkem kui eesmärk ja tähendus ning seepärast ka kokku kirjutatud – elumõte. See on eksistentsiaalne ehk olemasolu küsimus ja tean, et Toomingki sihtis selle küsimusega hoopis kaugemale-kõrgemale toonastest ühiskondlikest oludest, jõudes ilmutusliku hetkeni Tammsaare «Põrgupõhja uue Vanapagana» lavastuses (1976).

Üks äsja kuuldud arvamine jahiturismist kõnelevast dokumentaalfilmist, austerlase Ulrich Seidli «Safarist» (2016) – «Inimene on ainus, keda loodusel vaja pole, ilma inimeseta oleks elu oluliselt parem» (st loomulikum!) – aktualiseeris minus taas kord küsimuse meist, inimestest kui evolutsioonitee siiani teada olevast vahe-, lõpp- või ummikjaamast. Sest üksnes inimese võimuses on teadlikult või ettevaatamatuses hävitada teda ümbritsev elukeskkond. Kui hävitustööd teeb loodus, juhtugu see vulkaanipursete, maavärinate või meteoriitide langemise läbi, kõigi oma geoloogiliste ajastutega, siis on see force majeure. Aga üksnes praeguses ajastus, antropotseenis tuleb mängu tahtevabadus, mis, kui seda ei piira mõistus, kaastunne ja kokkulepe, viib vältimatu enesehävituseni.

Umbes samal ajal, kui Tooming küsis Kitzbergi abil elumõtte kohta – tõsi, omaaegset ajakirja Noorus lugedes, näeme, et elu eesmärgi ja tähenduse otsinguid sõnastati juba 1960. aastate keskpaigas –, olin sisse võetud Albert Schweitzerist. Ühest 20. sajandi suurimast humanistist («lihtne suur», nagu teda kutsus teine Albert, Albert Einstein) ja tema panteistlikust kultuuri-eetilisest printsiibist «aukartus elu ees» olin lugenud varemgi, Ain Kaalepi tutvustavast artiklist 1965. aastal ajalehes Edasi. 1970. aastate algul ilmus Loomingu Raamatukogus sama pealkirjaga vihik Peeter Tulviste tõlkes (tosin aastat hiljem järgnes sellele juba kogukam «Kultuur ja eetika» Mati Sirkli tõlkes). Mõlemad raamatud lugesin kaanetuks. Kui tänases päevas kõlavad Schweitzeri «aukartus elu ees on kõrgeim instants» ja «aukartus elu ees on halastamatu võlausaldaja» pateetilise luulena; kui «ebaharilikult elule andumise kohustus», mis lähtub keelust võtta enesestmõistetavana seda, «mida sa oled saanud enam kui teised tervise, annete, võimekuse, edu, kauni lapsepõlve, harmoonilise kodu osas», tõlgendub mõnele vasakpoolse mõtlemisena, siis on tegemist pigem nende inimeste egoistliku kurtusega või täieliku võõrandumisega ümbritsevast.

«Uus tee», mille väljatöötamisele ja sõnastamisele Aafrika ürgmetsas oli Schweitzer keskendunud Esimese maailmasõja aastatel – sümboolne selles mõttes, et Aafrika on olnud inimkonna algkodu –, tee, mis aga siiani omaks võtmata, lähtus sellest, et «inimelu mõte peab olema mõistetav maailma mõttest». Vanas ratsionalismis oli mõistus üritanud maailmas selgusele jõuda, uues ratsionalismis on aga mõistuse ülesanne selgust saada meie elutahtes, mis seisab silmitsi looduse enda «imeliselt loova ja ühtlasi mõttetult hävitava jõuga» ehk teisisõnu, silmitsi sellega, milline oleks loodus ilma meieta, või ekstrapoleerides öeldut, mida oleks jumal kui looduse algprintsiip ja tuumstruktuur (Aristotelese «entelehhia» ehk olemine lõpetatuses) ilma inimeseta.