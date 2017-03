Daniel Pipes ja Christopher C. Hull: radikaalse islami purustamiseks on puudu poliitika ja strateegia

Kes on vaenlane? 11. septembrist on möödas üle viieteistkümne aasta ja sellele põhimõttelisele küsimusele pole seniajani selget vastust. Kuulsamad vastused on pahategijad, vägivaldsed äärmuslased, terroristid, muslimid ja islamistid.

Näitena selle kohta, kuidas küsimusele mitte vastata, võib tuua Obama administratsiooni 2010. aasta otsuse kutsuda kokku vägivaldsele äärmuslusele vastuastumise töörühm, mille liikmete sekka kuulus isikuid, kes olid käinud välja selliseid pärle, nagu «džihaad kui püha sõda on Euroopa leiutis», «kalifaadi taastumine on vältimatu», «šariaati on valesti mõistetud» ja «islamiterrorism on õieti võimatu väljend, sest terrorism ei ole juba definitsiooni kohaselt islamile omane». Milline oli tulemus? Töörühma propaganda oli tegelikult kasulik (nimetamata jäänud) vaenlasele.

Samal ajal pidas presidendikandidaat Donald Trump 2016. aasta augustis jõulise kõne, milles rääkis, kuidas tema presidendina «muudaks Ameerika taas turvaliseks». Ta lubas, et «üks mu esimesi samme presidendina saab olema radikaalse islamiga tegeleva komisjoni loomine».

Pange tähele: radikaalne islam, mitte mõni eufemism, nagu vägivaldne äärmuslus.

Selle komisjoni siht olla tema sõnul «välja selgitada ja seletada Ameerika avalikkusele radikaalse islami tuumikveendumusi ja -uskumusi, välja selgitada radikaliseerumise hoiatavad tunnused ning paljastada meie ühiskonnas radikaliseerumist toetavad võrgustikud». Komisjoni pidid hakkama kuuluma «teiste seas muslimite kogukonna reformistlikud esindajad» sihiga «välja töötada uued protokollid kohalikule politseile, föderaaluurijatele ja immigratsiooniametnikele».

2. veebruaril andis Reuters teada, et kooskõlas augustikuise avaldusega Trumpi administratsioon «soovib ümber kujundada ja ümber nimetada» Obama ajal loodud vägivaldsele äärmuslusele vastuastumise töörühma, keskendudes ainiti islamismile. Muutust hakkavat tähistama uue töörühma nimi: radikaalsele islamiäärmuslusele vastuastumise töörühm (või midagi samatähenduslikku).

Ajaloolise võimaluse maksimaalseks ärakasutamiseks on Lähis-Ida Foorum koostanud administratsiooni tarbeks Valge Maja radikaalse islami komisjoni kõikehõlmava plaani. Toome siinkohal ära kokkuvõtte sellise komisjoni töö põhimõtetest ja oodatavast mõjust.

Struktuur. Edu huvides peab kõik liikmed välja valima president. Liiga paljudes komisjonides on koos esinenud vastandlikud ideoloogiad ja taotlused, mille tulemuseks on ühepajatoidu moodi mudruks segatud ja seesmiselt konfliktsed aruanded, mis ei rahulda administratsiooni ja heidetakse lihtsalt kõrvale. Võttes teadmiseks ka kogemused Toweri komisjoniga, millel puudus vajalik pädevus, ja Three Mile Islandi komisjoniga, millel see seevastu oli, peab komisjonil olema õigus välja nõuda dokumente, kohustada tunnistust andma ja pakkuda immuniteeti.

Isikkoosseis. Komisjoni peab kuuluma nii poliitilise vägivalla ja radikaalse islami asjatundjaid kui ka valitavaid võimuesindajaid, korrakaitseorganite esindajaid, sõjaväelasi, luure- ja välissuhtluse ametkondade esindajaid, tehnikaspetsialiste, (vastavalt presidendi soovile) moslemitest reformaatoreid ja radikaalse islami ohvreid. Sinna peab kuuluma ka läviisikuid, kes suhtlevad nendega, kes komisjoni soovitusi viimaks peavad hakkama ellu viima: välis-, kaitse- ja sisejulgeoleku ministrid, peaprokurör, CIA direktor.

Mandaat. Komisjon peaks laiendama Trumpi lubadust seletada islamistide tuumikveendumusi (st šariaadi täielikku ja ranget rakendamist), paljastada nende võrgustikke ja välja töötada uued protokollid korrakaitseorganitele. Lisaks tuleb uurida, kust hangivad islamistid vahendeid ja kuidas neid neist ära lõigata, kuidas takistada neil interneti kasutamist, millised võiksid olla immigratsioonireeglite muudatused ja millisel määral takistab poliitiline korrektsus radikaalse islami ausat hindamist.

Rakendamine. Et komisjoni tööl oleks mõte, tuleb seda koordineerida föderaalsete agentuuridega andmete kogumisel ja soovituste väljatöötamisel, määruste ja seaduste eelnõude koostamisel, abistavate lisadokumentide esitamisel, ettepanekusoovide ettevalmistamisel, märgukirjade visandamisel osariikide ja kohalikele võimuorganitele, personali soovitamisel ja eelarve koostamisel. Samuti peab komisjon olema valmis, et tema aruandeid kasutatakse tõendusmaterjalina kriminaalprotsessidel, nagu varem on korduvalt juhtunud (nt Warreni, Rogersi ja Toweri komisjoni korral).

Valge Maja radikaalse islami komisjoni üldine eesmärk peaks olema Ameerika rahva seas üldise arusaama tekitamine vaenlase iseloomust, tema lüüasaamise viisidest ja selle sihi saavutamise võimalustest.

Võib-olla suudaks see panna alguse ammugi oodatud protsessile, millega võita juba niigi pikale veninud sõda. Ühendriikide päralt on kõik majanduslikud ja sõjalised eelised, puudu on ainult poliitika ja strateegia, mida uus administratsioon tipptaseme komisjoni tegevust ära kasutades saaks nüüd lõpuks pakkuda.

Inglise keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane.