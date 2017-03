Postimees 1934. aastal: «näljamarssijad» ründasid alamkoda

Mitusada tööta töölist, nende seas palju «näljamarssijaid», kes mitmesugustest Inglismaa osadest on kogunenud Londoni meelt avaldama, palusid üksikult sissepääsu luba alamkotta ettekäände all, et nad tahavad oma valimisringkondade saadikute jutule pääseda.

Harilikult ei ületa sissepääsu sooviavalduste arv vabade kohtade arvu. Nüüd oli aga politsei, arvesse võttes massilisi sooviavaldusi, sunnitud lubade andmist kitsendama. Tekkis suur saba, mida hoidsid vaos ratsa ja jalapolitsei. Sadas rohkesti lund ja lumelobjakut, missugune asjaolu veelgi suurendas ootajate ebamugavust ja pani nende kannatuse kaalule. Sellest hoolimata ei rikutud kuskil korda.

Umbes kahetunnise ootamise järel läksid need, kellel ei õnnestunud sisse pääseda, pikkamööda laiali. Suur osa «õnnelikkudest» paluti parlamendi poolt teelauda. Üks seltskond tõusis isegi 40-50 liikmeliseks.

Küsimuse tõstis alamkoja koosolekul sotsialistlik rahvasaadik Macgovern, kes protestis selle vastu, et tööta töölistele ei anta sissepääsuluba alamkotta asetades neid halvemasse seisukorda kui teisi ühiskonna liikmeid. /…/

Speakeri abi ütles, et temal käepärast olevate teadete järele ei olevat juhtunud midagi, mis käiks vastu harilikule korrale. Ei olnud mingisugust vahetegemist, kui politsei keelas sissepääsu alamkoja ruumidesse seni kui need olid tulvil. Uusi inimesi lasti sisse pärast seda, kui teised olid välja tulnud. Alamkoda nõustus nende seletustega.

2.03.1934