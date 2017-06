Vassili Žarkov: 1917. aasta uuesti? Ei saa ega taha ka!

«Võime korrata!» Euroopas teavad paljud seda Venemaa uusimate hurraa-patriootide huligaanset loosungit, millega nad on ähvardanud sõita Berliini sakslannade järele. Euroopas kutsuvad niisugused ähvardused esile õigustatud vastuseisu, aga Venemaal suhtuvad paljud sellesse tubli irooniaga.

Kas Berliini jõutakse või mitte, sõltub praegu rohkem sellest, kas noil suurtel venekeelsetel patriootidel jagub ikka raha äratrööbatud BMWdele Saksa varuosade hankimiseks. Rubla praeguse kursi juures pole sugugi kindel, et jagub. Paljude venelaste elujärg on viimasel kolmel aastal läinud aina halvemaks ning nad on sõna otseses mõttes maksnud kinni oma valitsejate neoimperialistlikud taotlused ja omaenda diivanipatriotismi, mis puhkeb eriti lopsakalt õitsele õhtuse Kisseljovi-TV vaatamise ajal.

Siinkohal omandab reibas «Võime korrata!» juba sootuks teise tähenduse: see ei hirmuta mitte nii palju Euroopa naabreid, kuivõrd Venemaad ennast ja eriti selle asendamatuid valitsejaid. Ees on 2017. aasta, mõnele suure, mõnele kohutava Vene revolutsiooni juubel. Ümmargune tähtpäev virgutab paljude kujutlusvõimet.

Riiklik propaganda on nähtavasti suutnud muuta enamiku venemaalastest agressiivseks ja tumedaks jõuks, mis on millal tahes valmis milleks tahes. Aga mis siis, kui Uljanov-Lenini pärandit au sees pidavad venelased, kes ei ole saavutanud kuigi suurt edu hübriidsõjas läänega, pööravad veel kord täägiotsa ringi ja muudavad «imperialistliku sõja kodusõjaks»?

Täpselt nii juhtus ju saja aasta eest, kui 1914. aasta totaalne hüsteeriline patriotism ja sakslastevastased pogrommid asendusid kolm aastat hiljem massilise deserteerimise ja rahvarahutustega. Vaevalt jõudsid Petrogradis tavapärase vene uimerdamise tõttu tekkida katkestused leivaga varustamises, kui punapõsksed gümnasistid vahetasid valitseja portreed punalippude vastu, arvukas lumpen aga tõttas viinaladusid rüüstama.

See ei ole hüperbool: terve hulk juba niigi purjakil ja aina edasi kaaninud rahvast hukkus kõigis kubermangudes 1917. aasta sügisel, kui kõikjal korraldati pogromme riiklikesse viinaladudesse. Vabrikuid ja tehaseid ei saanud rahvas enda valdusse ei toona ega ka hiljem, aga vaat seda kõige kallimat jätkus nii palju, et sellesse võis sõna otseses mõttes ära uppuda.

Kas Vene revolutsioon võib korduda või mitte? Seda enam, et tänapäeva Venemaa on väga paljus sajanditaguse iseenda sarnane nagu kaks tilka vett. Riigis on võimul valitseja, keda ei ole küll kroonitud, aga keda kõik, eriti tema lähedased, kutsuvad tsaariks. Ta on kõigi poolt jumaldatud ja austatud ning samal ajal salaja vihatud ja põlatud: mõistusega seda seletada ei saa, aga selline kord juba on sajandite vältel selgelt välja kujunenud õigusteta alamate ja absoluutse võimu vahekord.

Lenin liigitas Tsaari-Venemaa sõjalis-feodaalse imperialismi alla ja just sõjalis-feodaalseks võib pidada ka tänapäeva Venemaa riiklikku struktuuri. Väheke on sellele lisatud ehk postmodernismi hõngu. Iga ametnik, iga oligarh teab, et kõik, mis tal on, kuulub talle tinglikult, teenistuse järgi, ja iga hetk võidakse see talt ära võtta. Teenistushierarhia tipus seisavad pagunikandjad, nõndanimetatud jõumehed ehk jõuametkondade esindajad, ikka seesama kolmas osakond, mis Venemaa pika 20. sajandi jooksul on kandnud mitut nime, aga pole kuidagi vabanenud sandarmlikust olemusest ning on iga võimuvahetusega ainult tugevnenud.