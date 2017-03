Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit: Käo Päevakeskuse esinduskogu solvas ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kasutajaid

On kahetsusväärne, et enda huvide eest seismiseks on vajalik häbimärgistada vaimse tervise probleemidega isikuid hooldekodudes siltidega: praakbeebid, dementseks joonud või eluheidikud. Sellise tegevusega häälestatakse mitte ainult Lasnamäe kogukonda, vaid ka teisi võimalikke naabruskondi uute naabrite vastu, iseloomustades ja nimetades neid viisil, mis loob vaimse tervise probleemidega seotud hirme. Vastandades tehakse sellise tegevusega hoolimatut kahju vaimse tervise probleemidega inimeste kaasamisel kogukonda, haridusse, tööhõivesse ja iseseisvasse ellu.

Erihooldekodudest välja toodud isikutele erihoolekandeteenuste pakkumine kogukonnas on juba toimiv tööviis, edukalt on see teostatud sealsamas Lasnamäel, kus endised hooldekodu elanikud elavad toetuse ja abiga tavalistes eluruumides, töötavad ja taasiseseisvuvad.

Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit