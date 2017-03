Olev Remsu: president Kaljulaidi kaks sõnumipommi

Kersti Kaljulaid kasutas meie riigi tähtsaimas, aastapäeva kõnes taas tähendusrasket mõistet «komberuum». Puhtetümoloogiliselt tundub sõnas olevat anglitsismi-amerikanismi maiku, selles keeles ju aina pruugitakse space'i. Nii et space manners / etiquette?

Ent sisuliselt? Kuulsime, et keel ja kunstid loovad kultuuriruumi, kui me lisame neile harjumused ja tavad, saamegi komberuumi. Harjumusi ja tavasid uurivad etnoloogid, antropoloogid ja psühholoogid, kõige lihtsam näide võiks olla see, kui kaugele peaks sinust hoiduma vestluskaaslane ning kui valjult sobib rääkida bussis. Selge, mujalt pärit inimene sulanduks meisse üksnes siis, kui ta need ning paljud-paljud teisedki meie kombed omandab, muidu jääb ta ikkagi võõraks.